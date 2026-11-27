Двама шофьори са в ареста, след като бяха спипани дрогиран и пиян зад волана.

Вчера преди обед във Велико Търново е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 27-годишен от с. Кесарево. Той бил тестван за наркотични вещества и апаратът отчел положителна реакция на кокаин. Дал е кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувана е преписка, съобщиха от полицията.

Тази нощ в Лясковец е спрян за проверка лек автомобил, управляван от 57-годишен местен жител. Дрегерът за алкохол на шофьора показал 2,02 промила. Той е отказал кръвна проба. Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Срещу него е започнато бързо производство.

По данни на МВР за миналата седмица в региона са установени 5-ма водачи, седнали зад волана, след употреба на алкохол до 1,2 промила и 1 с алкохол над 1,2 промила. Един е шофирал, след употреба на наркотични вещества, двама са отказали да бъдат тествани.