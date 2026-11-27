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Както нееднократно алармирахме какво ще се случи, турска фирма вече е подписала договор за подмяна на мантинели в България, но българските власти опитаха да скрият информацията. Защо ли? Това заявява депутатът от ГЕРБ Николай Нанков в своя фейсбук публикация.

Ето какво казва още той:

Новината долетя от съседна Турция. А именно - турска компнания в консорциум днес е подписала едногодишен договор за подмяна на мантинели в Северозападния и Югозападния регион за 32 млн. евро.

Къде е проблемът ли? Проблемът е, че премиерът Румен Радев тържествено обещаваше как при неговото правителство всичко ще се подписва пред камерите, на светло, пред очите на гражданите. Но и това се оказаха приказки на вятъра - за този договор няма информация нито на сайта на МРРБ, нито на АПИ, нито на "Автомагистрали". Надали и българските граждани, както и представителите на медиите знаят.

Стана точно това, за което предупреждавахме - тайно, на тъмно, в опит да се прикрие. Въобще не повдигаме темата, че е през инхаус възлагане - т.е. без конкурс.

В следващ пост ще ви съобщя и кой ще спечели останалите договори за мантинели.

Но Шишков нека е спокоен - предишните са виновни за тази непрозрачност на ръководената от него администрация. Той дава пресконференции (вкл. и днес, неслучайно пропускайки тази тема), обикаля телевизионни студиа и като един прогресивен Кашпировски успива аудиторията.

Не ги слушайте какво говорят, а ги гледайте какво вършат!