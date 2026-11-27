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Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура, съобщиха от Окръжния съд. Заради сигнала всички служители, които работят в сградата, преустановяват дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до завършване на проверка от полицията, пише БТА.

Насрочените дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, за което страните ще бъдат призовани.

Това е пореден сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора, последното беше на 3 ноември.