Колко съм щастлив, че никога не съм се срещал нито с Дънката, нито с представители на ТИМ! Иначе сигурно и мен щяха да ме нарекат „приятел". Това заяви в своя фейсбук публикация бившият премиер и екслидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.

Един от създателите на групировката ТИМ Марин Митев каза в четвъртък пред БНР, че Христо Димитров и Узунов са били посетени от Кирил Петков във вилата на Димитров в село Здравец. Според разказа му Петков ги помолил да помогнат за избора на Коцев за кмет, а хората от сдружението се отзовали и го припознали.

Ето какво гласи цялата публикация на Кирил Петков:

Изслушах интервюто на Марин Митев от ТИМ. Лично аз съм много доволен.

1. За първи път чуваме интервю от представител на хора, които винаги са стояли в сянка. Поздравявам Марин Митев за тази стъпка, защото излизането на светло е част от изчистването на средата. Малко повече пъти повтори, че е просто един пенсионер, но да отдадем това на факта, че му е първо интервю.

2. Бях обвинен, че съм оказвал натиск от София Алея Първа да бъде затворена за автомобили и да стане пешеходна зона за гражданите. Първо, както разбраха и самите хора от ТИМ, Благо не е от хората, които някой може да притиска. Той издържа пет месеца в най-ужасния арест. Но да, факт е, че когато чух идеята му да затвори Алея Първа за автомобили, тя много ми допадна. Казах му да не се притеснява от ТИМ и да действа като областен управител така, както сам вярва, че е най-правилно.

3. Колко съм щастлив, че никога не съм се срещал нито с Дънката, нито с представители на ТИМ! Иначе сигурно и мен щяха да ме нарекат „приятел". И знаете ли защо можахме спокойно да организираме вчерашния протест? Защото нито от тях, нито от техни хора сме приемали дарения, нито сме им давали обещания за политики. Затова сме свободни и затова можем да организираме такива протести.

Участвал съм в срещи с бизнеса в цялата страна, включително и във Варна, и съм горд да заявя, че никога не съм продавал нито достойнството, нито принципите си.

В България има много сенчести бизнесмени, но няма нито един, който да може да каже: „Аз купих влияние чрез Кирил Петков."

Затова винаги, когато видя несправедливост, ще бъда част от протестите срещу нея!