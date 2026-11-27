Административният съд във Варна защити вота на гражданите, а решението на Общинската избирателна комисия за отстраняването ми е било част от отдавна организирано мероприятие. Това заяви кметът на Варна Благомир Коцев в коментар след спирането на предварителното изпълнение на решението на ОИК пред журналисти днес.

„Искам първо да благодаря на Варненския административен съд за това, че изпълни своя дълг към обществото и запази демократичния принцип – да не бъде подменен вотът на гражданите със сенчести процедури", каза Коцев на пресконференция, която се проведе пред сградата на общината заради сигнал за бомба.

По думите му ОИК е взела решението си късно вечерта, като се е позовала не на сигнала, заради който е била свикана, а на друг – от преди година. Кметът постави под съмнение и авторството на този сигнал, като посочи, че никой от членовете на комисията не е посочил името си под него.

„Не е ясно кой го е изготвил. Очевидно е бил много добре аргументиран от юристи извън Общинската избирателна комисия", коментира той.

Коцев определи случилото се като организирана акция с цел бързото му отстраняване от поста. Според него моментът е бил избран така, че той, администрацията и гражданите да не могат да реагират навреме.

Кметът припомни, че решението на ОИК е било мотивирано с отсъствия от работа преди година, когато е бил задържан в ареста.

Сега комисията разполага със седемдневен срок, в който може да обжалва съдебното определение за спиране на предварителното изпълнение. Коцев коментира, че предстои да се види дали членовете на ОИК ще предприемат такава стъпка, или ще се съобразят с позициите на партийните си ръководства.

Той подчерта, че делото по същество продължава и окончателното произнасяне може да отнеме месеци, включително при евентуално разглеждане на втора инстанция.

Кметът заяви още, че според него действията срещу него не са започнали с решението на ОИК, а са били част от процес, продължил месеци.

По думите му в общинската администрация се разпространявали предупреждения, че скоро ще бъде отстранен и че служителите трябва да се подготвят за идването на други хора. Коцев твърди, че това е деморализирало администрацията и е затруднявало работата ѝ.

Той отправи обвинения и за натиск от страна на бизнес групи, които според него имат влияние в Общинския съвет и са искали да поставят свой кмет чрез „манипулации" и „задни вратички".

По думите му имало и хора, свързани с тези групи, които се обаждали на общински служители и им обещавали, че могат да запазят работните си места след отстраняването му.

Коцев не посочи конкретни имена и доказателства за тези твърдения в изказването си.

Той направи и критика към състава на Общинския съвет, като заяви, че бизнесът е широко представен в него, докато обикновените граждани имат по-слабо присъствие. Според кмета това създава риск решенията да се вземат в полза на лични и корпоративни интереси, а не на обществения.

„Общинският съвет не е там, за да работи с кмета. Той е там, за да работи за гражданите и за Варна", заяви Коцев. Той призова избирателите на следващите местни избори да се запознават не само с кандидатите за кмет, но и с пълните листи за общински съветници.

В разговора беше повдигнат и въпросът за оттеглената точка, свързана с три общински имота, сред които и паркингът на Окръжната болница.

Коцев беше попитан защо предложението е било внесено от администрацията, след като преди това е заявил, че инициативата е дошла от групата на „Български глас", и дали то е било част от компромис с общински съветници.

В отговора си кметът посочи, че предложенията за включване на имоти в програмата за продажба имат конкретна документална следа и припомни протокол от юли 2025 г., в който, по думите му, съветникът Светлан Златев е предложил включването на редица имоти, сред които и трите спорни терена.

Кметът призна, че включването на тези предложения е било част от компромис, направен, за да бъдат приети бюджетът на Варна и заемът, необходим за реализирането на големи инфраструктурни проекти.

„Залогът беше аз да удовлетворя определени желания на общинските съветници за техните виждания, за това как трябва да се вкарат други техни виждания в заема или в бюджета", обясни Коцев.

Той уточни, че е държал публично да бъде ясно кой предлага продажбата на имотите. По думите му, както предложението за тунела от бул. „Княз Борис I" към крайбрежната алея е дошло от „Алтернативата на гражданите", така и трите имота са били предложени от „Български глас".

Коцев заяви, че е оттеглил точката след реакцията на варненци, защото според него тези предложения не отговарят на обществените очаквания.

„Това не беше гласът на варненци. Това беше гласът на определени бизнес групи в съвета", коментира той.

Кметът даде и други примери за решения на Общинския съвет, с които не е бил напълно съгласен. Той постави под въпрос мащаба на инвестициите в ремонтите на диагностично-консултативните центрове (ДКЦ), като припомни, че през 2024 г. съветът е гласувал програма за 50 млн. лева за три години.

Според Коцев здравните заведения имат нужда от ремонти и оборудване, но по-сериозният проблем е липсата на медицински кадри, които да работят с апаратурата.

Той сравни тези разходи с финансирането за пътна поддръжка и озеленяване. По думите му при встъпването му в длъжност за всяка от тези дейности са отделяни около 3 млн. лева годишно, а след трудни преговори с Общинския съвет сумите са увеличени до около 7 млн. лева.

Коцев заяви, че за него приоритет са инфраструктурните проекти, поискани от варненци – ремонт на основни улици, тротоари и спирки.

Пред медиите Коцев коментира и срещите си с представители на бизнеса. Той потвърди, че е знаел за срещата във вила в село Здравец, като я определи като част от предизборните обиколки и разговорите с представители на различни фирми. По думите му това не е била тайна среща, а разговор с бизнесмени, сред които и представители на фирми, свързани с кандидата за кмет Христо Димитров.

Кметът заяви, че според него е по-добре подобни контакти да бъдат публично известни, отколкото да се провеждат задкулисно. Той твърди, че понякога представители на Общинския съвет са го насочвали към срещи с влиятелни бизнесмени, за да бъдат придвижени решения за града.

За Даниел Славов – Дънката, Коцев заяви, че представители на определени бизнес среди очаквали проектите, свързани с техните компании, да се движат, за да има съответно подкрепа в Общинския съвет. По думите му той се е противопоставял, когато администрацията е виждала нередности или опити да се използват „вратички".

Коцев посочи и строителния контрол като пример за проблеми в администрацията. Той припомни, че е уволнил служители, тъй като е имал съмнения за прикриване на нарушения и забавяне на действия през годините.

В разговора беше засегнат и ремонтът на Аспаруховия мост.

Коцев заяви, че е разговарял отново с регионалния министър Шишков и припомни, че конструкцията на съоръжението е държавна собственост. Общината отговаря за най-горния слой на пътната настилка, парапетите, контактната мрежа и осветлението.

По думите му се подготвя обществена поръчка за цялостния ремонт на моста, като се обсъжда изпълнение по инженеринг. Кметът заяви, че е получил уверение, че в бюджета за следващата година ще бъдат заложени средства за проектиране и изпълнение, но предстои да се види дали това ще бъде отразено в окончателните бюджетни разчети.

Коцев коментира и забавянето на средствата за инфраструктурни проекти в кв. „Виница" по програмата за подпомагане на общините. Според него избраните изпълнители вече имат договори с общината, но не могат да започнат работа, докато финансирането не бъде осигурено.