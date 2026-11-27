Омбудсманът Велислава Делчева настоява за своевременни институционални действия за гарантиране на нормалния учебен процес по „Наказателно право" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България

Поводът са постъпили в институцията на омбудсмана сигнали от студенти и родители, както и позиция на ръководството на Юридическия факултет във връзка с дисциплинарното уволнение на двама преподаватели. До момента позицията е подкрепена с над 1200 подписа на преподаватели, студенти, възпитаници на факултета, адвокати и съдии.

В писмо до ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев общественият защитник изразява сериозна загриженост за последиците от ситуацията върху обучението на студентите.

Делчева препоръчва да се вземат мерки за гарантиране на непрекъснатостта на учебния процес, защита на правата на студентите и докторантите и недопускане на риск за акредитационния статус на специалността.

Според изложените в сигналите данни отстраняването на преподавателите в средата на първия семестър на учебната 2026/2027 г. създава риск за обезпечаването на стотици учебни часове по „Наказателно право". Дисциплина, която е задължителна за студентите в специалност „Право" и има основополагащо значение за тяхната професионална подготовка.

Поставени са и въпроси за кадровото обезпечаване на обучението, академичната среда и предстоящите акредитационни процедури. Сред тях е и акредитацията на докторската програма по „Наказателно право".

„Без да се намесвам в преценката по същество на трудовите правоотношения, като обществен защитник изразявам сериозна загриженост от преките последици, които тези кадрови решения пораждат върху конституционно гарантираното право на студентите на образование и качествен учебен процес", посочва Велислава Делчева в писмото си.

Тя настоява двете институции да предприемат своевременни мерки за възстановяване на учебния процес, като целта е студентите да не бъдат ощетени в подготовката си и да им бъде осигурено пълноценно обучение.

Препоръката тук: https://www.ombudsman.bg/?go=news&p=detail&newsId=2957