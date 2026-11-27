След като са пострадали фенове на „Левски", не разбираме поради каква причина ръководството на „Левски" въобще е излязло на терена, заяви Ивайло Мирчев за снощните сблъсъци във Франция

Президентско вето върху налаганите от управляващото мнозинство увеличени глоби във всички данъчни закони очакват от "Демократична България".

„Ние се противопоставихме остро на това, имахме предложения те (глобите - б.р.) да бъдат превалутирани, а не удвоени, но управляващите настойчиво, арогантно на моменти, го отхвърлиха и нарушиха принципа, който действа в Закона за еврото за всички търговци - че не може просто да замениш лев с евро, а трябва да го промениш по курс", обясни съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Депутатът отправи призив към президента Илияна Йотова да не подписва законите с увеличените глоби и да не ги пуска към Държавен вестник. „Ние ще изпратим писмо до президента Йотова с аргументи защо този тип вдигане на глоби, без никаква оценка, без никакви разчети, просто така на око, е абсолютно безобразие, противоречи на законодателния процес. За да бъде върнато тук в парламента и да не бъде прието отново. А пък ако тя все пак продължи да действа заедно с нейното мнозинство, ще се обърнем и към Конституционния съд", закани се той.

Другият съпредседател на формацията Ивайло Мирчев определи като лицемерие действията на премиера Румен Радев и по отношение на заема за Украйна. „Говориха доста време как нямало една стотинка, един евроцент да отиде в Украйна. Когато европейците ни дават пари по кохезионните фондове, ние много искаме да ги вземем тези милиарди, но когато трябва да се гарантира един малък заем за Украйна, ние се правим на ощипани моми. От януари е ясно, че има военна и невоенна част. Обаче тук е за вътрешна консумация, защото като дойде фактурата, там никой не отбелязва за какво е фактурата, нито Радев ще ги разписва – дават се парите и темата приключва. Тоест България участва в този заем и Радев не трябва да си лъже тук избирателите", заяви депутатът.

На въпрос колко пари ще даде България по заема за Украйна, той отговори категорично, че страната ни няма да плаща. „България няма да дава никакви пари. Става дума за гаранции за заем. Парите по тоя заем най-вероятно ще бъдат взети от замразените руски активи и става дума за няколко милиона евро. България до момента е взела над 6 млрд. евро от Украйна за покупка на оръжие. Така че България нищо няма да даде по тоя заем, това са спекулации настоя", каза Мирчев.

От формацията осъдиха и поведението на френските фенове, които снощи атакуваха гостуващите привърженици на "Левски".

"Осъждаме насилието, но има някои притеснителни неща. По неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. Агитките на „Олимпик" Марсилия са известни с тяхната бруталност. Какви бяха тези благодарности от премиера към Макрон за сигурността", попита Ивайло Мирчев, визирайки позицията на премиера Румен Радев, който в четвъртък благодари на президента Еманюел Макрон за медицинската помощ за пострадалите. Мирчев подчерта, че не е имало гарантирана сигурност и определи случилото се във Франция като "шокиращо".

"След като са пострадали фенове на „Левски", не разбираме поради каква причина ръководството на „Левски" въобще е излязло на терена? Трябва да се иска в момента служебна загуба за „Олимпик" Марсилия, служебна победа за „Левски"", добави още съпредседателят на "Да, България".