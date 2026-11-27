Жителите на община Върбица ще могат да ползват безплатен обществен транспорт до Медицински център „Медика“ и обратно. Новата социална придобивка има за цел да улесни достъпа до медицински услуги, особено за възрастните хора и гражданите, които срещат затруднения с придвижването до лечебното заведение.

Инициативата е на кмета на общината инж. Мердин Байрям и е насочена към премахване на една от основните пречки пред достъпа до здравни услуги – разходите и трудностите, свързани с пътуването от населените места до медицинския център.

Безплатният превоз ще се осъществява по маршрутите на общинския транспорт, като са предвидени курсове сутрин, на обяд и вечер. Микробусите ще обслужват всички населени места в общината съобразно утвърдения график, като ще осигуряват придвижването на пациентите до лечебното заведение и връщането им обратно.

За да се възползват от услугата, пътуващите трябва да представят на шофьора валидно медицинско направление или амбулаторен лист, издаден от личния лекар. Документът се показва както при пътуването до медицинския център, така и при обратния курс.

Пациентите ще имат възможност да получат консултации и прегледи при различни медицински специалисти според предварително обявения график. За допълнителна информация и предварително записване на час желаещите могат да се свържат с управителя на лечебното заведение Харика Сакаллъ на телефон 0896 449 655.

Графикът на общинските автобуси е приложен към информационните материали за инициативата.

За да достигне информацията до повече жители, управителят на медицинския център Харика Сакаллъ, началникът на общинския отдел „Здравеопазване и образование“ Джемиле Кюлюмова и кметовете на населените места провеждат срещи с местните общности. По време на разговорите те разясняват условията за ползване на безплатния транспорт и отговарят на въпросите на гражданите.

Новата мярка е част от усилията на общинското ръководство, начело с инж. Мердин Байрям, за разширяване на социалната подкрепа и подобряване на достъпа до здравни услуги. Тя е особено важна за хората от по-отдалечените населени места, за които придвижването до лечебно заведение често е свързано с допълнителни финансови и организационни затруднения.

С осигуряването на безплатен транспорт Община Върбица създава по-достъпна възможност за медицински прегледи и консултации, поставяйки акцент върху навременната грижа за здравето и достъпа на жителите до медицинска помощ.