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Следови кучета и дронове са включени в издирването на 78-годишната Соня Кузманова Панева от Сливен, която е в неизвестност от 23 ноември. Екипите работят денонощно, но засега няма резултат. Проверяват се всички сигнали, подадени от граждани.

Това съобщи заместник-директорът на Областната дирекция на МВР - Сливен, комисар Иван Георгиев.

Извършват се претърсвания, като се проверява всяка информация за възможното местонахождение на жената. Създадена е добра организация и издирването продължава, посочи Георгиев.

Близките на Соня Панева нямат връзка с нея от 23 ноември. Жената живее сама в Сливен, но е напуснала дома си. Възможно е да е дезориентирана, съобщиха от полицията.

Тя е на видима възраст между 75 и 80 години, с права, дълга и прошарена коса. Близките ѝ я посещават всеки ден, но на 23 ноември не я открили в дома ѝ.

От полицията призовават всеки, който има информация за местонахождението ѝ, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.