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Протест срещу липсата на парно и топла вода в София организират жители на 20 столични района, които са засегнати от проблема.

В социалните мрежи се готви блокада на движението на "Орлов мост" от 17 до 22 часа.

Студенти, живеещи в Студентски град също обявиха, че ще се включат в протеста срещу "Топлофикация - София".

Близо 90% от студентските общежития в Студентски град са без парно и топла вода или с прекъсвания на услугата.

Кметът Васил Терзиев заяви, че проблемът няма да бъде решен с протести и обяви, че кризисен щаб ще следи авариите и плановите ремонти на "Топлофикация - София".

200 работници на дружеството отстраняват възникналите близо 500 аварии.

От „Топлофикация" София обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата, както и амортизираните тръби. Близо десет са столичните райони, които продължават да са без парно и топла вода.