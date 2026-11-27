Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. вече е договорила 97% от бюджета си, който надхвърля 3,3 млрд. евро. Средствата са предназначени за инвестиции в градската среда, здравеопазването, образованието и развитието на регионите.

Напредъкът по програмата и примери за съвместни проекти на общини, болници, университети и граждански организации бяха представени на годишното информационно събитие на програмата в София. То е организирано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) със съдействието на Световната банка.

Основен акцент във форума бяха концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), чрез които различни институции и местни партньори обединяват усилия и финансиране за решаване на общи проблеми в регионите. Сред представените проекти са инициативи за по-достъпна детска здравна грижа, модернизация на болници и развитие на културната и градската инфраструктура.

„Чрез партньорството със Световната банка в последните години успяхме да повишим капацитета и да подобрим и изпълняваме по-ефективно политиката за развитие на регионите. Намираме се в ключов етап за изпълнение на програмата, като постигнахме 97 на сто договаряне, което значи, че инвестираме над 3 млрд. евро в развитието на регионите", подчерта заместник-министър Десислава Георгиева, цитирана в прессъобщението. Тя отбеляза, че съвместната работа дава възможност за обмен на опит, нови идеи и по-активен диалог, така че визията на местните общности да се превръща в конкретни проекти.

Ася Станкова представи напредъка по изпълнението на ПРР, включително инвестициите в градовете и регионите и подкрепата за териториите, засегнати от енергийния преход. Тя постави акцент върху следващата задача пред Управляващия орган и бенефициентите – договорените средства да се превърнат в изпълнени проекти и видими резултати за гражданите.

Конкретно доказателство за потенциала на интегрирания подход са представените на форума концепции, които съчетават инвестиции в здравеопазване, образование, култура и градска среда. Вместо отделни инициативи на една институция, те свързват общини, лечебни заведения, университети и граждански организации около потребностите на цяла територия.

Един от най-мащабните примери е концепцията „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион". Тя обединява 18 общини от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора, девет държавни и общински болници, Тракийски университет – Стара Загора, Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Министерството на здравеопазването и неправителствени организации. Общата стойност на проектите е 102,2 млн. евро. Централно място в концепцията заема Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия" в Бургас със стойност 61,3 млн. евро. Предвидени са съвременно оборудване, колцентър за детско здраве и телемедицина, електронна платформа за обмен на здравна информация и подобряване на достъпа до лечебното заведение. Останалите 24 мерки включват обновяване на педиатрични отделения, медицински кабинети и здравни служби, както и мобилни медицински екипи за населени места извън големите градове. Така инвестицията надхвърля рамките на една болница и цели по-достъпна детска здравна грижа в целия район.

В Северозападния район концепцията „Стратегия Единно здраве" събира 10 общини и консорциум от 27 партньори, сред които университети, девет болници, образователни институции, неправителствени организации и Анкарския университет. Индикативният ѝ бюджет е около 25,3 млн. евро. Предвиждат се диагностична апаратура за сърдечносъдови и онкологични заболявания, мобилни кабинети за профилактика и телемедицински връзки между лечебни заведения в Плевен, Ловеч, Троян и други населени места. Част от мерките са насочени към хората в отдалечените райони, където достъпът до специалисти и диагностични услуги е затруднен. Планирано е разполагане на дефибрилатори в Ловеч, Троян, Никопол, Белене, Левски, Кнежа, Искър, Пордим, Тетевен и Плевен. Концепцията включва също развитие на ветеринарното образование и инфраструктура, обновяване на учебната база в Ловеч и зелени пространства за спорт и отдих.

Обновяване на инфраструктурата и купуване на апаратура за диагностика на сърдечносъдови заболявания за МБАЛ „Югозападна болница" и нейните филиали предвижда КИТИ на Югозападния район – „Интегрирани инвестиции за подобряване на свързаността, туристическия потенциал, социално-икономическото и културно развитие на южната част на ЮЗР". Тя включва 5 проекта на стойност 36,5 млн. евро. Предвижда се осигуряване на мобилни медицински кабинети за профилактика в Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни, както и поставяне на мобилни дефибрилатори за първа помощ на ключови обществени места в общините.

КИТИ „Брегове на съвремието" свързва Габрово и Пловдив чрез инвестиции за над 41 млн. евро в култура, спорт и градска среда. В Габрово са включени Център „Кристо и Жан-Клод", Домът на хумора и сатирата, спортна зала „Орловец" и крайречните пространства по Янтра. В Пловдив концепцията предвижда модернизация на кино „Космос" и обновяване на публичните пространства по южния бряг на Марица. Планираният „виртуален мост" между двата града ще свързва културното им съдържание и инициативи.

В края на юни заместник-министър Десислава Георгиева съобщи, че има риск от загуба на близо половин милиард евро по програмата „Развитие на регионите". Георгиева посочи тогава, че са подготвени съответните мерки за преодоляването на проблема и подчерта, че рискът не се дължи на липса на опит у българските бенефициенти, а на бавните административни процедури. Тя обясни, че рискът от загуба на европейските средства е поради липсата на достатъчно разходи, които да бъдат заявени към Европейската комисия. Георгиева напомни тогава, че бюджетът на програмата е близо 3,3 милиарда евро, като към момента 56 на сто от ресурса е договорен, а 14 на сто са разплащанията.