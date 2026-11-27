"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предприела ляв завой, без да се съобрази с него

20-годишна шофьорка е предизвикала тежката катастрофа с пострадал доставчик на храна в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщиха от полицията.

Както "24 часа" вече писа, пътното произшествие е станало малко преди 19 ч. вчера на кръстовището между улиците "Димитър Талев" и "Константин Нунков". Лек автомобил "Пежо" предприел ляв завой и отнел предимството на електрически мотопед.

При последвалия удар е пострадал 30-годишният водач на второто превозно средство. Настанен е в болница. И двамата участници са изпробвани с дрегер, резултатите им са отрицателни. По досъдебното производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

След инцидента вчера на място пристигнаха екипи на Спешна помощ и МВР. Според очевидци едва са успели да вдигнат 30-годишния мъж, който лежал на земята.