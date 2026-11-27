Партията е категорично против поредното включване в заеми за Украйна и "даването на празен чек на нацисткия режим в Киев"

От "Възраждане" настояваме държавата и Българският футболен съюз да поискат моментално изключването на "Олимпик" Марсилия от всички европейски турнири занапред.

Така зам.-председателят на партията Цончо Ганев коментира сблъсъците на стадиона на "Олимпик" Марсилия и пострадалите фенове на "Левски" снощи. Депутатът определи като "изключителен срам за Франция като държава". "Изключителен срам за УЕФА, тежко корумпираната УЕФА, пропита с корупция, че не прекрати мача. Той въобще даже не трябваше да започва", категоричен е Ганев. И заподозря, че ако подобно нещо се бе случило в България, "щяхме да бъдем разпънати като държава и да сме най-злите и лоши елементи в Европейския съюз".

Българските привърженици на "Левски" бяха атакувани още на трибуните по време на двубоя с Олимпик (Марсилия) от Лига Европа. Срещата, завърши с победа 1:0 за френския тим и беше белязана от сериозни сблъсъци на стадион „Стад Велодром". По-рано тази сутрин председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков заяви, че всички партии имат декларации по случая и предложи всяка да излъчи по един представител, за да може Народното събрание да излезе с общ документ, осъждащ случилото се.

"Този проблем трябва да бъде повдигнат на най-високо ниво, а не Радев просто да си говори с Макрон и 'айде, да не казвам остри думи за Макрон, да казва, че няма да има ненаказани. Кои точно от арабите, които са завладели Марсилия, ще бъдат наказани и как? Никак", заяви Ганев.

Зам.-председателят на "Възраждане" се възмути, че от Варна премиерът Румен Радев и управляващите са твърдели, че България е в процедура на свръхдефицит и няма възможност да участва с каквато и да е било финансова помощ за Украйна, а на 19 ноември вече твърди, че след анализи правителството ще прецени как да я подкрепи хуманитарно. Седмица по-късно, на 26 ноември в Брюксел, Радев обявява, че България ще участва в новия заем към Украйна от 45 милиарда.

"Г-н Радев, къде е точно анализът, на база на който вие решихте, че ще участвате в заема или частта от него от 20 милиарда? Такъв анализ не е публикуван и никой не го е видял. Г-н Радев, защо не казвате пред българското общество, че в чл. 4, параграф 4, в регламента, който ще ще отпуска тези 45 млрд. изрично е записано, че по решение на Европейската комисия тези пари от 20 милиарда, които са предвидени уж за други разходи на Украйна, 20% от тях могат да бъдат пренасочени за оръжие?", атакува той премиера. И обяви, че с поне 20% от парите Украйна ще купува оръжия и ще убива руснаци. Ганев се осъмни и в твърденията, че тези 20 милиарда щели да бъдат използвани по искане на България за хуманитарна помощ и специално за българите в Украйна - такъв официален текст никъде не е публикуван.

"Възраждане" е категорично против поредното включване в заеми за Украйна и "даването на празен чек на нацисткия режим в Киев".

"Възраждане" са изключително критични и към завоалираното вдигане на данъци, наложено от управляващите и "Прогресивна България". Вдига се поголовно абсолютно всичко, обобщи той.

"Когато не вдигате данък имот, обаче вдигате данъчната оценка с 30% само от 1 януари, това означава, че автоматично ви се вдига данъка с 30%. Когато ви кажат, че ще вдигнат ваучерите за храна, звучи много хубаво. Ама не ви казват, че ще ги обложат със 7% данък", заизрежда той.