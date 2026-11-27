Нужна е нова Национална стратегия за детето. Първата Национална стратегия за детето даде много, но тя престана да действа на 31 март 2019 г. Трябва да изведем детето като фокус на националната политика. Всичко важно е свързано с децата. Бъдещето е тяхно.

Това посочи като приоритет в работа на Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ) психологът Христо Монов. Той е инициатор на Национален дискусионен форум „Едно дете, една система: Стратегическо взаимодействие между институциите, научната и експертната общност", организиран съвместно от Агенцията за социално подпомагане и СИНПИ.

Във форума взеха участие и основателят на Института д-р Калоян Паргов и председателят на УС на СИНПИ посланик Чавдар Минчев.

„Бъдещите демографски тенденции зависят от това как възпитаваме подрастващите, какво поколение ще порасне и как ще израсне. Какви ще да бъдещите граждани на републиката и бъдещите управленци. Какви хора ще отгледаме", това каза в началото на форума Калоян Паргов.

По думите му от време на време имаме поводи за гордост, най-вече свързани с медали и постижения на наши млади представители на различни научни олимпиади и спортни състезания.

„Това е хубавата страна на медала - млади хора, които ни карат да се гордеем. От другата страна са събития като това, което се случи на Хелоуин в София и на Младежкия хълм в Пловдив през лятото– много тежки криминални събития, които са изключително тревожни и поставят през цялото общество въпроса за насилието при деца и непълнолетни", каза Прагов.

Според него има един основен проблем и това е на какво равнище и с какво уважение в обществото стоят различните институции. Без значение дали са държавни или местни институции.

„Темата е интердисциплинарна и затова днес има представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на младежта и спорта, тъй като спортът възпитава, дисциплинира и калява, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, защото образованието е това, което е призвано да подготви един млад индивид за бъдещето и за живота. Така, че той да се представя достойно в обществото", убеден е Калоян Паргов.

Председателят на УС на СИНПИ Чавдар Минчев счита, че когато едно дете има нужда от помощ, семейството му трябва да знае към кого да се обърне. Когато има риск, институциите трябва да действат заедно. И когато е подаден сигнал, трябва да има човек, който да носи отговорност и да проследи какво е направено.

Минчев насочи вниманието към децата, които са жертви.

„Те имат нужда от незабавна безопасност, медицинска и психологична помощ, правна защита и възстановяване. След първоначалното обществено внимание тази грижа трябва да продължи. Трябва да знаем дали пострадалото дете се е върнало в училище, дали се страхува и дали семейството му получава помощ", посочи той и допълни: „Необходимо е също ранна работа с децата, които проявяват насилие. Какво се е случило след първия сигнал? Кой е разговарял с родителите? Има ли оценка от специалист? Изпълнена ли е предписаната мярка? Отговорите на тези въпроси ще покажат къде са нужни промени".

Чавдар Минчев постави за обсъждане и въпроса за наказателната отговорност при най-тежките умишлени посегателства. В България непълнолетните от 14 до 18 години вече могат да носят наказателна отговорност, ако са могли да разбират деянието и да ръководят постъпките си. Под 14 години такава отговорност е изключена.

„Моята лична позиция е, че трябва да обсъдим възможността за строго ограничено изключение за деца на 12 и 13 години при определени умишлени убийства и най-тежки насилствени сексуални посегателства. Това изисква задълбочена оценка на развитието на детето, доказване на неговото конкретно участие и специализирано правосъдие. Участието в група не може да замести личната вина", убеден е той.

Минчев направи предложение към форума: „Да оценим какви действени мерки можем да прилагаме за деца под 14 години при запазване на сегашния праг. При сериозен риск от повторно насилие са необходими навременна съдебна намеса, лечение, образование и проследяване, като всяко ограничаване на свободата трябва да има законова основа, срок и съдебен контрол".

Същевременно той се спря и на отговорността на родителите.

„Законът вече ги задължава да полагат грижи и да упражняват надзор. Съществуват и правила за обезщетяване на вреди и за наказателна отговорност при опасно пренебрегване на грижите. Трябва да установим как тези правила досега се прилагат", призова Чавдар Минчев.

Председателят на УС на СИНПИ предложи за обсъждане и конкретни задължения за участие в програми за родителски умения, сътрудничество с училището и работа със специалисти, когато това е необходимо.

„Тези задължения трябва да бъдат съпроводени с достъпни услуги. Болестта, бедността или преживяното насилие изискват помощ и индивидуална оценка. Виновният отказ от грижа изисква съответните законови последици", убеден е Минчев.