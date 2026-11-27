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Административният съд във Варна насрочи за 30 ноември делото по жалбата на кмета Благомир Коцев срещу решението на Общинската избирателна комисия (ОИК), с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му.

Откритото съдебно заседание ще започне в 9 ч.

Коцев оспорва решението на ОИК – Варна, с което комисията постанови предсрочно прекратяване на мандата му на основание разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

В жалбата си кметът претендира съдът да отмени решението като неправилно и незаконосъобразно.

Това е делото по същество, в което съдът трябва да прецени законосъобразността на акта на ОИК.

Междувременно Административният съд вече спря предварителното изпълнение на решението за отстраняването на Коцев. Това определение не отменя самото решение на комисията, а спира изпълнението му до приключване на съдебния спор.