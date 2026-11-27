"Българското правителство и мнозинството в този парламент ще защитят както финансовата дисциплина пред Брюксел, така и доходите на българските семейства, заявиха от „Прогресивна България" в отговор на „фалшиви новини за наложени глоби и спрени еврофондове".

Тази заявка в декларация от името на "Прогресивна България" направи шефът на икономическата комисия в НС Стефан Белчев. Той се закани да не позволят "европейските процедури да бъдат използвани за вътрешнополитически саботаж и всяване на паника".

"Българската икономика е стабилна, а държавният дълг е един от най-ниските в Европейския съюз – около 30% от брутния вътрешен продукт при таван от 60%", похвали се Белчев.

Той се оплака от поредицата "апокалиптични сценарии и съзнателни манипулации", с които опозицията се опитвала да уплаши българските граждани. "Политическите ни опоненти умишлено смесват работните документи на ЕК с крайни решения, за да произвеждат фалшиви новини за наложени глоби и спрени еврофондове. Време е да разсеем тази димна завеса и да поставим на масата точните факти и дати от есенния пакет на Европейската комисия от 24 ноември 2026 г.", каза Стефан Белчев.

Депутатът отрече на България да е налагана каквато и да било глоба, а опозицията умишлено манипулирала препоръка на Европейската комисия. Само се отбелязва законова възможност за санкции, но не представлява решение за налагане на глоба, настоя той. На 11 декември препоръката тепърва ще бъде разгледана от Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). „Още по-важно – самият изменен регламент, който урежда финансовите санкции в тази процедура, все още не е влязъл в сила. Това се очаква едва през втората половина на декември", добави Белчев. Според него евентуално предложение за санкция може да бъде разгледано най-рано в началото на 2027 г.

Белчев видя и манипулация в твърденията за спрени еврофондове. "Опозицията размахва плашилото на механизма за макроикономическа условност, сякаш утре ще бъдат спрени плащанията за България. Официалната европейска процедура казва друго", каза той. И обясни - след 11 декември ЕК изпраща уведомително писмо до Европейския парламент, след това той може да поиска специален диалог за социално-икономическото въздействие на подобна мярка. "Този процес отнема месеци и дава на България ясен хоризонт през пролетта на 2027 г. да докаже ефективността на своите фискални действия, така че изобщо да не се стигне до реално спиране на средства", обясни той.

"Процедурата по прекомерен дефицит е наследство от натрупани през последните години дисбаланси, които ние заварихме. Вместо да тласкаме страната към социален колапс чрез орязване на доходите, ние заложихме на отговорна консолидация, каза Белчев.