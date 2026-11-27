Активното участие на работодателите и споделената отговорност с висшите училища за качеството на подготовката на студентите са в основата на успешните европейски практики в дуалното обучение. Това показва сравнителен анализ на опита на пет държави – Германия, Франция, Ирландия, Нидерландия и Полша. Той беше представен от Министерството на образованието и науката пред представители на висшите училища и бизнеса по време на работна среща в Националния STEM център. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Сеня Терзиева-Желязкова подчерта, че България не трябва механично да пренася чуждестранен модел, а да разработи свой в партньорство с висшите училища и работодателите. Основната цел е да се повиши качеството на подготовката на студентите и да се създадат по-добри възможности за тяхната професионална реализация.

Анализът показва, че не съществува единен европейски модел на дуално обучение във висшето образование. Общото между проучените практики е съчетаването на академичната подготовка с обучение в реална работна среда. Така студентите придобиват практически опит още по време на следването си, а работодателите участват пряко в подготовката на бъдещите специалисти.

Сред ключовите условия за успешно въвеждане на дуалното обучение в България бяха откроени създаването на ясна нормативна рамка, поетапното въвеждане чрез пилотни програми, подготовката на академични наставници и ментори в предприятията, активното участие на бизнеса и осигуряването на устойчиво финансиране.

По време на срещата бяха обсъдени и готовността на българските висши училища за въвеждане на дуално обучение и възможностите за партньорство с работодателите.

Предстоят работни посещения в европейски държави, които ще дадат възможност за запознаване на място с прилагането на различните модели. На базата на проучения международен опит и последващите експертни обсъждания ще бъдат разработени предложения за нормативна и методическа рамка, съобразена със спецификите на българското висше образование.

Дейностите в подкрепа на въвеждането на дуално обучение във висшето образование се реализират по проект BG05SFPR001-3.002-0001 „От висше образование към заетост", изпълняван от Министерството на образованието и науката и финансиран по Програма „Образование" 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския съюз.