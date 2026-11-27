Докато подготвят обща остра декларация, депутатите поискаха служебна победа за "Левски" и строги санкции срещу френския отбор

С поредица от декларации започна днешният парламентарен ден. Но още преди това председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков излезе на трибуната, за да предложи всяка партия да излъчи представители, които да работят за обща декларация, посветена на недопустимото поведение на френските агитки спрямо феновете на "Левски" снощи. Той обясни, че всички парламентарни групи имат позиция по въпроса, но ще е най-добре всички да се обединят върху един документ, който да мине през външната комисия.

Председателят на парламента Михаела Доцова прие предложението и поиска излъчените депутати да се съберат, да внесат предложението за общ документ в деловодството, след което да мине за гласуване по надлежния ред. А междувременно в кулоарите представители на политическите сили един по един категорично заеха позиция срещу агресията на французите. Депутатите масово поискаха служебна победа за "Левски" и строги санкции, включително изключване на "Олимпик" от футболните турнири.

Общата позиция по казуса с Марсилия обаче не спря политическите декларации. Първо Атанас Атанасов от ДСБ изчете такава по повод 93-годишнината от Гладомора в Украйна, която се отбелязва тази събота. Той го определи като едно от най-страшните престъпления, извършени срещу украинския народ от Сталинския режим. "Тази трагедия не принадлежи само на украинската история, а е част от българската национална памет - сред жертвите са хиляди наши сънародници, напуснали родината, за да търсят нов дом в земите на Украйна", заяви той. И добави, че 31 български села имали тежка съдба тогава.

"Тогава Сталин се опитва да сломи украинския народ с глад днес Путин се опитва да го подчини с война", каза Атанасов. Според него не е достатъчно да помагаме колкото можем, защото Путин ще настъпва дотам, докъдето цивилизацията отстъпва и няма да спре, докато не срещне решителна съпротива. България трябва да продължи да отстоява правото на Украйна на независимост, суверенитет и териториална цялост, да защитава правата на българската общност там, да подкрепя усилията за справедлив и траен мир, основан на международното право, а не на силата на агресора, заяви депутатът от "Демократична България".

Стефан Белчев от "Прогресивна България" пък защити управляващите от опитите на опозицията да използва европейските процедури "за вътрешнополитически саботаж и всяване на паника".

"Възраждане" пък посветиха своята на задържането на общински съветници от ГЕРБ в Хасково. Георги Георгиев постави редица въпроси за начина, по който са възлагани обществените поръчки в общината, за участието на длъжностни лица в процедурите и за последващото възлагане на договори на дружества, свързани със същите лица. „Възраждане" настоява петимата обвинени общински съветници да подадат оставки, както и кметът на Хасково Станислав Дечев и ръководството на местната структура на ГЕРБ да поемат политическа отговорност.