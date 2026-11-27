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Българските граждани са направили 824 800 пътувания в чужбина през октомври 2026 г., с 0,5% по-малко спрямо същия месец на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Служебните пътувания намаляват с 5,6%, а тези с други цели – с 2%. Пътуванията за почивка и екскурзия се увеличават с 3,2%.

Най-много са пътуванията до Турция (221 500) и Гърция (188 600), следвани от Румъния (72 600), Сърбия (64 900) и Германия (61 900), пише БТА.

Чужди граждани са направили 913 500 посещения в България през октомври, с 4,5% по-малко на годишна база. НСИ отчита спад при всички наблюдавани цели на посещенията. Транзитните преминавания са 30,7% от общия брой.

Най-много са посещенията на граждани от Румъния (195 700), Турция (165 400) и Гърция (108 700). Следват Германия (59 300) и Украйна (58 000).

През октомври 2025 г. НСИ е отчел 829 300 пътувания на българи в чужбина, с 15% повече спрямо октомври 2024 г., и 956 700 посещения на чужденци в България, с ръст от 0,4% на годишна база.

През юли тази година пътуванията на българи в чужбина са били над един милион, с 3,1% повече спрямо юли 2025 г. Тогава най-посещаваната дестинация е била Гърция с 263 900 пътувания.