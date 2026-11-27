Проиграха плана за действие при бедствия и аварии

Точно в 09,20 ч. днес се включи алармената система в ОУ „Петко Р. Славейков" във Велико Търново, която оповести, че в резултат на земетресение е възникнал пожар в учителската стая.

Учениците бяха информирани за извънредната обстановка и с ръчен звънец, защото в такава реална ситуация електричеството в сградата се изключва. Според плана за действия при бедствия и аварии на училището в рамките на пет минути учениците, учителите и персонала трябваше да напуснат сградата, използвайки изходите.

Те успяха да се организират много бързо и под строй за предвиденото време напуснаха сградата. Едно от децата беше „обгазено" от възникналия пожар и бе изведено от служителите на РС „ПБЗН" – В. Търново със спасителна качулка, закачена към въздушно-дихателния апарат на единия от огнеборците. По-най бързия начин сградата беше обезопасена, а пожара потушен.

Подобни инициативи се провеждат ежегодно във всички учебни заведения в областта. С цел децата, учителите и персонала да са подготвени за подобни извънредни действия и при възникване на реално бедствие, да не се изпада в паника, да няма пострадали и жертви, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.