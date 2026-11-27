"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха крадци на пари от банкова карта и на вещи от селска къща, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 26 ноември след целенасочени действия служители на Районното управление на МВР в Каварна задържат 30-годишен мъж. В хода на работа е установено, че на 22 ноември т.г. от чужда банкова карта той е изтеглил неправомерно сумата от 220 евро. По случая се работи в условията на досъдебно производство.

Пак на 26 ноември служители на Второ районно управление на МВР в Добрич задържат 36-годишен мъж. Той е извършител на 3 ноември на домова кражба от частен имот в село Паскалево. Работата по случая продължава, добавят от полицията.