Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов обсъди с представители на спортни клубове по борба ситуацията в най-успешния български спорт. Керязов реагира своевременно на отправеното от тях искане за спешна работна среща във връзка със създалата се ситуация в Българската федерация по борба. В срещата участваха също Тодор Ангелов и генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов. Станка Златева не присъства на срещата. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

По време на разговора представителите на клубовете изразиха своите притеснения относно затрудненията в работата на федерацията, необходимостта от своевременно вземане на решения, координацията на подготовката на националните състезатели и осигуряването на финансиране за клубовете през 2027 г.

„За нас най-важни са състезателите, треньорите и възможността те да се подготвят спокойно, пълноценно и при необходимите условия. Независимо от сложната ситуация, не трябва да допускаме организационните проблеми да се отразят на подготовката и възможностите на българските борци. Министерството е готово да предприеме необходимите действия в рамките на своите правомощия, за да подкрепи българските спортисти", заяви министър Енчо Керязов.

Министърът внесе яснота и по въпросите, свързани с финансирането на федерацията. Той посочи, че подготвяните промени в Закона за физическото възпитание и спорта предвиждат механизми, насочени към предотвратяване на подобни ситуации.

Керязов бе категоричен, че ще продължи да следи развитието на ситуацията и да работи в диалог със заинтересованите страни за намирането на работещи решения, които поставят на преден план интересите на българската борба и осигуряването на пълноценна подготовка на състезателите.