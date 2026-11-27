Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу М. М. за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК.

Според обвинението на 13 юли 2024 г. в София, на строителен обект – новострояща се сграда в район „Студентски", като управител на строителна фирма и в качеството му на изпълнител по сключен договор за строителство, М. М. причинил на работник, неназначен на трудов договор, смърт, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Обвиняемият е допуснал на работа пострадалия без да сключи трудов договор с него. Също така не е издал заповед за полагане на извънреден труд от работника на обекта за 13.07.2024 г. М. М. не е изготвил оценка на риска за длъжността „общ работник", в която да е отчетен риска при работа с електрическа водна помпа и съответните мерки за предотвратяване на поражение от електрически ток. Обвиняемият не е осигурил и прилагане на писмена инструкция за работа със съответната електрическа водна помпа. Не е изпълнил изискванията за безопасност на труд при експлоатация на електрически уредби и съоръжения. М. М. е допуснал необучено лице – пострадалия, да използва помпата при неправилно електрическо захранване, несъответстващо на изискванията за безопасност от поражение от ток при работа с потопяема помпа, като смъртта на работника е настъпила от поразяване с електрически ток при работа с електрическа водна помпа.

42-годишният обвиняем е неосъждан (реабилитиран).

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.