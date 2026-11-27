Петър Волгин е окончателно осъден с решение на ВКС заради изказване, че е трябвало да има Народен съд.

Делото бе заведено от 102-годишната Ценка Горанова, която остава вдовица с малки деца, след като през 1944 г. "отечественофронтовци" идват, откарват мъжа й без съд и присъда и никой повече никога не го вижда.

Отделно от нейния - тече и втори подобен колективен иск, заведен от близки и потомци на пострадали срещу Волгин. Но там казусът е висящ.

Жалбата бе доведена до финала от сина на Ценка - Емил Георгиев Иванов, който продължи делото, потвърди пред Клуб Z адвокатът на семейството Валентин Видолов. За съжаление, столетницата е починала, докато чака справедливост.

Първите две съдебни инстанции отхвърлят предявения от жената иск срещу Петър Петров Георгиев за сумата от 5001 лв. за неимуществени вреди от публикуваното на 1 февруари (неслучайна дата - б.р.) 2023 г. във фейсбук негово изказване: "Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд".

ВКС обаче приема, че Горанова несъмнено е част от групата на лицата пострадали от режима. Върховните съдии посочват, че изявлението на ПетърВолгин, е противоправно и то "нарушава баланса между свободата на изразяване и правото на личен живот на лицата пострадали от комунистическия режим в страната и като такова не се ползва от засилената защита, с която обикновено се ползва изразяването на мнение по въпроси от обществен интерес."

Съдебният състав присъжда като обезщетение сумата от 511, 29 евро (1000 лв.), ведно със законната лихва считано 01.02.2023 г. Волгин трябва да плати и разноските по делото.