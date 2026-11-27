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Поредните сигнали за бомби са получили редица сгради в София. Те са пристигнали по мейл.

В писмото пише, че в сградата има бомба. Текстът не уточнява кое здание визира. Така заканата важи за всеки, който отвори мейла. От полицията действат по протокол. Във всяка сграда се прави оценка на риска и се преценява има ли нужда от евакуация.

Подобни закани по мейл зачестиха в последните 6 месеца. Сред получателите обикновено са детски градини, училища, държавни учреждения и молове. Текстът е превеждан с изкуствен интелект, а за изпращането му се ползват хакнати мейли от чужбина.