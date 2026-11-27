Депутатите призоваха правителството да използва всички институционални и дипломатически механизми за защита на българските граждани, а след това да информира парламента за резултатите по случая

Специална декларация от Българския парламент, осъждаща насилието от агитките на "Олимпик" Марсилия срещу гостуващите фенове на "Левски" ще бъде изпратена до френските институции, ръководните и дисциплинарни органи на УЕФА и ФИФА, Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европа и Френската футболна федерация.

За окончателното приемане на общата декларация гласуваха всички присъстващи 185 депутати. По-рано днес по предложение на Николай Денков от "Продължаваме промяната" представители на всички парламентарни групи се събраха, за да изготвят съвместна позиция срещу агресията и събитията от снощния двубой. При гостуването на "Левски" във Франция местни фенове атакуваха българите, нахлуха в сектора им и последва меле, удари с палки, вадене на ножове и дори удари срещу жени.

В приетата по обяд декларация Народното събрание изразява пълна солидарност с пострадалите български граждани и техните семейства и подчертава, че основен ангажимент на българската държава е да защитава живота, здравето, сигурността и достойнството на българските граждани, жени и деца.

"Спортът следва да бъде пространство на достойно съперничество, взаимно уважение и общуване между народите, а не повод за насилие и агресия", припомнят депутатите в декларацията, изчетена от зам.-председателя на НС Иван Ангелов от "Прогресивна България". В документа те припомнят, че според конвенцията на Съвета на Европа от Сен Дени трябва да има интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни мероприятия.

Депутатите осъдиха всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. "Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена обединена Европа — зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността, върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин. Особено обезпокоително е обстоятелството, че въпреки предварително идентифицираните рискове, предприетите организационни мерки и наложените ограничения за българските привърженици, тяхната безопасност не е била гарантирана в достатъчна степен. Това поставя сериозни въпроси относно ефективността на мерките за сигурност, отговорността на организаторите и спазването на установените от УЕФА и ФИФА стандарти за провеждане на международни футболни срещи", категорични са всички партии в НС.

Депутатите призоваха компетентните френски органи да проведат своевременно, пълно и безпристрастно разследване, да установят извършителите и да приложат закона в цялата му строгост.

В декларацията се настоява и за цялостна проверка на организацията на футболната среща, предварителната оценка на риска, предприетите превантивни мерки и спазването на общоприетите европейски стандарти за провеждането на международни спортни срещи, включително и за установяване на евентуални пропуски при защитата на гостуващите привърженици по време на престоя им в Марсилия.

Очаква се и УЕФА да проведе разследване на инцидента и да наложи "най-строги санкции". Случаят трябва да бъде разгледан и от Съвета на Европа, включително от комитета „Сен Дени" - за да се провери изпълнението на международните стандарти и задължения за гарантиране на безопасността и сигурността по време на спортни мероприятия.

Депутатите призоваха и българското правителство да използва всички институционални и дипломатически механизми за защита на сигурността, здравето и правата на българските граждани, а след това да информира парламента за резултатите от това.

"В духа на традиционно добрите отношения между България и Франция, очакваме пълно съдействие от страна на френските институции и гаранции, че няма да се допускат подобни инциденти, противоречащи на общоприетите европейски добри практики при провеждането на спортни състезания", пише още в декларацията.