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Общината е в готовност за очакваната през уикенда зима обстановка

Община Велико Търново е в готовност да посрещне очакваната през уикенда зимна обстановка и първия сняг за сезона. Това увериха представители на снегопочистващите фирми по време на работна среща, водена от заместник-кмета Мариела Цонева. Уточнени бяха необходимите мерки още с началото на снеговалежите и във връзка с очакваните отрицателни температури, съобщават от местната управа.

Всички фирми и дружества по снегопочистването и зимната поддръжка на територията на град и община Велико Търново заявиха своята готовност за незабавна реакция. В сила са 24-часовите дежурства, а снегорините излизат дори при 2 сантиметра сняг. Техниката е в готовност, екипите от работници също са сформирани.

Близо 30 машини ще обслужват Велико Търново. Сред тях са 18 снегорина, половината от които са оборудвани и със съоръжения за разпръскване на сол и пясък, четири пясъкоразпръсквача за по-тесните квартални улици и два високопроходими автомобила с оборудване за снегопочистване в квартал „Варуша". В готовност са и багери, фадроми и самосвали. В базата в старата столица са налични 2000 тона сол, 500 тона пясъчно-солна смес и 100 тона противообледенителна течност.

При снеговалеж приоритетно се почистват главните улици, маршрутите на градския транспорт и подходите към болници, училища, детски градини и социални услуги. След това машините обхващат и вътрешната квартална улична мрежа.

85 работници на ОП „Зелени системи" ще почистват обществените пешеходни пространства – тротоари, паркови алеи, стълбища, автобусни спирки, подходи към учебни, здравни и социални заведения. Предприятието разполага с малогабаритни снегорини, компактни багери и друга необходима техника. При снеговалеж приоритет са тротоарите по централните улици и основните булеварди, както и подходите към посочените институции, след което обхватът на почистването се разширява.

Почистването на прилежащите площи към сгради, търговски обекти, заведения и др. е ангажимент на собствениците, наемателите и ползвателите.

10 снегорина и пясъкоразпръсквача ще почистват приоритетно четвъртокласната пътна мрежа. Осигурени са 2000 тона инертни материали против обледеняване. Техниката е разположена в четири пункта – Велико Търново, Мишеморков хан, Лясковски кантон и Хотница.

В готовност е и техниката на фирмите, с които населените места в общината имат сключени договори за зимна поддръжка.