Успехът заслужава собствена сцена, светлини и бурни овации. Именно в такава атмосфера на 26 ноември се проведе церемонията по връчването на престижните награди BEGE Awards 2026, която събра водещи имена от международната игрална и развлекателна индустрия, за да отпразнува постиженията, таланта, иновациите и смелите идеи, които променят облика на сектора.

Сцената на FashionTV в рамките на BEGE EXPO 2026 в Интер Експо Център в София привлече погледите на професионалисти и гости от различни краища на света. В блясъка на прожекторите, вълнението и бурните аплодисменти победителите в 21 категории получиха своите отличия, а церемонията се превърна в едно от най-запомнящите се събития в програмата на международното изложение.

Когато успехът е под светлините на прожекторите

В свят, в който технологиите се развиват с впечатляваща скорост, а креативността и предприемаческият дух непрекъснато разширяват границите на възможното, BEGE Awards отдават признание на компаниите, които имат амбицията не просто да следват тенденциите, а да ги създават.

И тази година международно жури от утвърдени експерти оцени постиженията на номинираните компании в категории, обхващащи технологичните иновации, маркетинга, стратегическите партньорства, клиентското преживяване, отговорната игра и работодателските практики.

Всеки обявен победител беше посрещнат с нова вълна от емоции. Искрени усмивки, моменти на гордост, сърдечни поздравления и светкавици на фотоапарати белязаха церемонията, превръщайки връчването на престижните отличия в истински празник на таланта, амбицията и професионалното майсторство. Защото зад всяко име, прозвучало от сцената, стои история за отдаденост, смели решения и стремеж към съвършенство.

Големите победители на BEGE Awards 2026

Сред големите победители на BEGE Awards 2026 се наредиха Wazdan и Novomatic, които триумфираха с по две отличия - съответно за онлайн доставчик и онлайн игра на годината и за най-добра CMS и джакпот система. NUXGame получи наградата за онлайн гейминг платформа, Altenar - за платформа за спортни залози, Iris Solutions-за платежни решения, а Websa Ltd. - за афилиейт платформа.

Alphawin беше отличена за маркетингова кампания на годината, 7 Mojos - за ексклузивно партньорство, Vermantia - за иновативен продукт, а Pateplay - за слот машина на годината. In Bet и Bet365 заслужиха признание съответно за онлайн казино оператор и оператор на спортни залози, докато Betano получи отличието за инициатива в областта на отговорната игра. Сред наградените се откроиха още Palms Bet за клиентско преживяване и програма за лоялност, Palms Merkur Casino за оператор на наземни игрални зали, Palms Bet Gaming Halls за VIP програма за лоялност и Golden Eye за казино оператор в курортен комплекс. Престижното отличие „Иноватор на годината“ отиде при Evoplay, а титлата „Работодател на годината“ заслужи Palms Royale Sofia.

Стил, блясък и вдъхновение на една сцена

Тази година сцената на FashionTV придаде на BEGE Awards характерното за световния моден бранд усещане за ексклузивност, елегантност и зрелищност. Далеч отвъд традиционния формат на корпоративните отличия, церемонията показа, че големите бизнес постижения могат да бъдат отпразнувани с блясък, достоен за света на висшата мода и шоубизнеса.

Отвъд престижните статуетки и красивите кадри BEGE Awards 2026 отдадоха признание на хората, които превръщат смелите идеи в реалност и със своя талант, визия и амбиция задават нови стандарти в индустрията. А когато прожекторите угаснаха и аплодисментите отшумяха, емоцията от заслуженото признание остана - като вдъхновение за следващите големи успехи.