Две фирми в община Кирково са получавали неправомерно средства по европейски програми за заетост чрез фиктивно назначени работници. Схемата е разкрита при съвместни проверки на Икономическа полиция и служители на НОИ в Кърджали. Установени са 10 фиктивни назначения на работници с високи заплати. По документи те са били наети по трудови договори, но част от тях са заявили пред проверяващите, че не са получавали такива възнаграждения.

По този начин през 2024 и 2025 г. фирмите са усвоявали средства по европейски програми за заетост, осигурявани чрез Бюрото по труда.

Икономическа полиция продължава работата по случая. Проверява се неправомерното получаване на средства чрез представяне на неверни сведения и присвояването им.