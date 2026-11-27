Бандата извършвала незаконни археологически разкопки в града, арестувани са още 7 мъже

Иззети са 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накити и други предмети

Полицай от София и други седем мъже са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за незаконни археологически разкопки на територията на Пловдив. Задържаните са на възраст от 39 до 55 години. Престъпната дейност са извършвали от пролетта на 2025 г. до ареста им.

На 25 ноември на територията на Пловдив, Карлово и София е била проведена специализирана полицейска операция от служителите на ГДБОП и дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР.

Осемте мъже са търсили археологически обекти и разкопки без съответното разрешение на властите. Всеки от тях е имал определена роля в йерархията на структурата. Една част групата са проучвали и осигурявали информация за терени с археологически находки, други са извършвали разкопките на място, трети се свързали с колекционери с цел продажба на намерените културни ценности. Разкопките са били извършване на различни места на територията на Пловдив.

При проведените претърсвания и изземвания на различни адреси са били открити и иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накити, 15 металотърсача и друга техника.

По досъдебното производство са извършват разпити на свидетели, предстои да бъдат назначени експертизи, които да установят дали иззетите обекти представляват културно-исторически ценности и тяхната стойност.

Очаква се днес Окръжният съд в Пловдив да реши дали остават в ареста за постоянно.