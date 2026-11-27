В новата залесителна програма на Община Русе са включени 28 предложения на граждани за засаждане на дървета в града. След отправения от администрацията призив русенци да посочат подходящи според тях места за нова дървесна растителност, в дирекция „Екология и зелена градска среда" постъпиха 52 предложения. Всички локации бяха обследвани от ландшафтни специалисти, които извършиха огледи и изготвиха експертна оценка. В резултат бяха одобрени 28 предложения, предвиждащи засаждането на около 148 дървета, и вече са включени в залесителната програма за есенно-зимния сезон 2026 - 2027.

Три от предложенията ще бъдат разгледани за включване в следващ залесителен период, тъй като на посочените места е необходима предварителна подготовка на терена и премахване на стари дървесни пънове. Част от останалите заявления не са получили одобрение поради обективни ограничения като наличие на подземни комуникации, недостатъчни отстояния от сгради или други технически условия, които не позволяват безопасно засаждане и развитие на дървесната растителност.

В момента се подготвят индивидуални отговори до всички граждани, подали предложения. Всеки заявител ще получи информация за резултата от разглеждането на своето искане и мотивите за взетото решение.

Предвижда се и среща с доброволците, заявили готовност да подкрепят инициативата. При планирането на залесителната програма Община Русе съобразява броя на новите дървета с възможностите за засаждане и с ресурса за поддръжката на растителността. Количествата се определят, така че да може да се осигури необходимото поливане и грижа както за новозасадените дървета, така и за растителността, засадена през предходни години. Това позволява да се планира разширяването на зелената система с оглед на възможностите за нейното дългосрочно поддържане.