Служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Добрич се включиха в петък в обявените едночасови стачни действия в седем държавни институции, които продължават до 1 декември. Те настояват за по-високи възнаграждения, възстановяване на класа за прослужено време и равни трудови права.

„Един работен ден започва с много преписки. Обслужваме към 100 души на ден.Трябва да сме запознати с много от законите. Освен с нашия закон, трябва да сме запознати със Закона за устройство на територията, с други закони, като за Черноморското крайбрежие, включително и с Наказателния кодекс, с Админстративно-процесуалния и Гражданско-процесуалния кодекс. Работата е изключително специфична. Трябва да разпознавате много карти, много познания трябва да имате и това не се постига за един ден. Абсурд е. Това става в продължение на месеци, с години се учи", каза Павлина Илиева, служител в службата на Агенцията в Добрич.„В нашата служба в Добрич сме 10-11 човека. Покриваме цялата област Добрич. Област Добрич е при нас като територия, за която издаваме скици и всякакви други съпътстващи документи. Искаме да си защитим правата, в такъв смисъл - да получаваме клас прослужено време, да ни дадат допълнително здравно застраховане, защото нямаме такова, да ни разрешат да имаме втори трудов договор, поне по някакъв начин и ние да се обезщетим. Искаме да работим нормално и да получаваме нормална заплата, която заслужаваме ", добави тя.

„Исканията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и на всички останали, са 350 евро увеличение на заплатата на всеки, връщане на клас прослужено време и равни права като тези, които са и по трудов договор. Със създаването на тази агенция идеята тогава е била да бъдат назначени 600 души.Към момента щатът е едва 400 поради липса на кадри. Тук изискването за образование е много специфично - архитект геодезисти. За съжаление обаче ниската заплата, която им се предлага, не може да привлече кадри. Заплатите им са около 800 - 900 евро бруто. През 2023 г. ги увеличиха, но 2 - 3%. Разбира се, по министерствата сигурно вземат в пъти по-високи заплати, а тези хора са принудени да „бягат" в частния сектор. Там им предлагат два-три пъти по-високи заплати. Това е една от причините хората да излязат да стачкуват, да си потърсят правата и да бъдат с нормални доходи. За тяхното увеличение някъде около 3 милиона са необходими. Само за тях говоря. Иначе като цяло за администрацията, която е около 12 000 души, която в момента е навън и стачкува, са необходими около 55 милиона. Тоест ние мислим, че при този милиарден бюджет, това са пари, които могат да се намерят. Надяваме се, че може да се случи нещо, даже и да не е на 100%,, поне част от исканията да бъдат удовлетворени. И тези служители вече си плащат осигуровките, да кажем на гражданите", заяви на протеста регионалният председател на КТ „Подкрепа" в Добрич Маргарита Ефтимова. В Добрич излязоха всички служби, с изключение на Агенцията по заетостта, които нямат синдикална организация на „Подкрепа".Нямаме хора, които да се страхуват, които да не са излезли. Синдикатът на административните служители е направил до момента поне 15 стачки. Ако не бъдат постигнати исканията им, се очаква януари да излязат всички по едно и също време", каза още Ефтимова.