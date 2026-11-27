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Новият етап обхваща около 470 м между ул. „Струга" и ул. „Козлодуй"

„Обновяваме 1,2 км трамваен релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза" – трасе, което близо 50 години не е преминавало през цялостна реконструкция. Заедно с релсите обновяваме пероните, контактната мрежа и осветлението. По обновеното трасе трамваите ще се движат с по-малко шум и вибрации", каза кметът на София Васил Терзиев.Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Днес кметът провери напредъка по новия етап от реконструкцията заедно със заместник-кметовете по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев и по транспорт Иван Николов. На инспекцията присъства и районният кмет Момчил Даскалов. При проверката беше обърнато внимание и на достъпа до Централната жп гара и спирките. Терзиев благодари на гражданите за търпението заради временните промени в движението.

Новият етап обхваща участъка между ул. „Струга" и ул. „Козлодуй"

Вече са положени стълбовете за осветлението и контактната мрежа, а в момента се работи по релсовия път. Предстои работа по пътните платна и тротоарите, посочи също Терзиев.

Работата по новия етап започна на 24 ноември 2026 г. в участъка от ул. „Струга" до началото на кръстовището с ул. „Козлодуй". Ще бъдат подменени два коловоза с дължина 470 м всеки, както и всички принадлежности за маневриране и подхождане на трамвайния релсов състав. Ще бъде изградена изцяло нова контактно-кабелна мрежа. Спирковите навеси при кръстовището с ул. „Клокотница" ще бъдат ремонтирани, информира заместник-кметът инж. Емилиян Георгиев.

Продължава работата пред Централната жп гара

В района на площада пред Централната жп гара продължава реконструкцията на трамвайния релсов път. Плочата на пешеходния подлез е санирана, а под релсовия път се полага нова хидроизолация.

Между бул. „Христо Ботев" и ул. „Струга" предстои изграждането на конструкцията на релсовия път. В този участък ще бъдат изградени два коловоза с дължина 200 м всеки.

Проектът обхваща 1,2 км от едно от най-старите трамвайни трасета в София

Трасето по бул. „Княгиня Мария Луиза" е сред първите в трамвайната мрежа на София, чието изграждане започва през XX век. Участъкът пред Централната жп гара е изграден преди повече от 50 години. Релсовият път от кръстовището с ул. „Козлодуй" до Пета градска болница е изграден със стоманобетонни панели на два етапа – през 1974 г. и през 1985 г. Десетилетия наред трасето не е преминавало през цялостна реконструкция.

Това е един от най-сложните текущи проекти за обновяване на трамвайни трасета в София. Релсовият път минава в близост до метрото и над пешеходни подлези и пресича множество инженерни съоръжения и подземни мрежи.

Реконструкцията се изпълнява на пет етапа. Проектът включва цялостна подмяна на 1,2 км релсов път и на прилежащите съоръжения, както и отводняване и саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. Предвидени са също обновяване на контактно-кабелната мрежа, модернизация на уличното осветление, реконструкция на трамвайните перони, обновяване на спирките и навесите и ремонт на пътните настилки от Централната жп гара до ул. „Козлодуй". По новия релсов път трамваите ще се движат по-плавно и комфортно, с по-малко шум и вибрации.

Временна организация на движението

От 24 ноември 2026 г. е забранено навлизането на пътни превозни средства в южното и западното централно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза" между бул. „Христо Ботев" и ул. „Козлодуй". Променени са маршрутите на 4 трамвайни и 8 автобусни линии.

Между бул. „Христо Ботев" и ул. „Струга" движението е двупосочно по северното и източното централно платно.

Между ул. „Струга" и ул. „Козлодуй" движението е еднопосочно по източното централно платно в посока бул. „Сливница" и по източното локално платно в посока бул. „Христо Ботев".

Временната организация на движението пред Централната жп гара остава в сила.

Какво е изпълнено досега

Първият етап приключи с обновяването на участъка между ул. „Опълченска" и бул. „Христо Ботев". След 72-часови проби по обновеното трасе трамвайното движение в района на 7. ДКЦ беше частично възстановено на 14 септември.

Реконструирани са два коловоза с дължина 550 м всеки. Монтирана е нова релсова и скрепителна система. Контактно-кабелната мрежа в участъка е изцяло подменена с нови материали и е изградено ново улично осветление. Ремонтирани са спирковите навеси при кръстовището с бул. „Христо Ботев" в двете посоки на движение. Обновена е и средата около спирките, за да се подобри достъпът за хората със затруднено придвижване.

По цялата дължина на коловозите в участъка е изградено отводняване с 474 м дренаж, 15 ревизионни дренажни шахти, 7 релсови пътни оттока и 4 точкови оттока при стрелките. Санирани са 360 кв. м от плочите на подлезите и са подменени 908 м бордюри.

Предвижда се реконструкцията да приключи през 2027 г.