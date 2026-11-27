"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-дългите автобуси в историята на София вече са тук! Това обяви столичният кмет Васил Терзиев във фейсбук.

"Първите 25 от общо 42 Mercedes-Benz CapaCity пристигнаха в града. С дължина от 19,7 метра и капацитет от минимум 165 пътници те ще обслужват едни от най-натоварените линии, 204 и 280. Нископодови, климатизирани и с четири широки врати, новите автобуси ще осигурят повече места и по-комфортно пътуване", каза той.

"С пристигането на останалите 17 до пролетта ще можем да изведем от движение най-старите високоподови автобуси без климатизация", заяви още Терзиев.