Целевото финансиране на петте приоритетни археологически обекта в България трябва да продължи, за да дадат проучванията трайни резултати и обектите да привличат туристи. Това заяви проф. Николай Овчаров във Видин при представянето на резултатите от разкопките на античната крепост Бонония.

От 2021 г. програмата обхваща Рациария край видинското село Арчар, Перперикон, Хераклея Синтика, Провадия – Солницата и Мисионис край Търговище. По думите на Овчаров, цитиран от БТА, средствата се отпускат пряко на общините като целеви субсидии за развитие на културно-историческия туризъм.

Овчаров даде за пример Рациария, която дълго е била обект на иманярски набези. Според него последователното финансиране е променило облика на античния град само за няколко години. Археолозите са открили подземни тунели и са проучили термите, които според резултатите са сред петте най-големи в Римската империя.

Археологът посочи, че разкопките на Перперикон продължават вече 26 години. Той призова новото правителство да запази програмата и заяви, че със съсредоточаване на средства в избрани обекти България може да развие туристически дестинации, съпоставими с тези в Гърция, Италия и Турция.