- Младежът бил спрян от полицията с поршето си, отказал драгчек
- Има присъди за различни престъпления, сред които и по линия "наркотици"
22-годишен пловдивчанин е арестуван и привлечен като обвиняем за притежание с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от МВР.
Вчера сутринта полицаи от Шесто районно управление засекли младежът да управлява поршето си с отнета шофьорска книжка заради употреба на високорискови вещества.
Той е добре известен на полицията с регистрации и присъди за различни престъпления, сред които и по линия "наркотици". Тъй като при проверката отказал да бъде изпробван с драг чек, водачът бил задържан за срок до 24 часа.
В условията на неотложност криминалисту претърсили на адреса му в квартал "Столипиново" и паркиран наблизо друг лек автомобил, чиито ключове притежавал. При процесуално-следствените действия в багажника на колата са открити голям пакет и няколко по-малки разфасовки със съмнително съдържание.
Иззетото вещество било предадено за експертиза, при която е установено, че става дума за кокаин с общо тегло 1026 грама на стойност 48 хил. евро.
С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив днес 22-годишният пловдивчанин е бил привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.