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Младежът бил спрян от полицията с поршето си, отказал драгчек

Има присъди за различни престъпления, сред които и по линия "наркотици"

22-годишен пловдивчанин е арестуван и привлечен като обвиняем за притежание с цел разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от МВР.

Вчера сутринта полицаи от Шесто районно управление засекли младежът да управлява поршето си с отнета шофьорска книжка заради употреба на високорискови вещества.

Той е добре известен на полицията с регистрации и присъди за различни престъпления, сред които и по линия "наркотици". Тъй като при проверката отказал да бъде изпробван с драг чек, водачът бил задържан за срок до 24 часа.

В условията на неотложност криминалисту претърсили на адреса му в квартал "Столипиново" и паркиран наблизо друг лек автомобил, чиито ключове притежавал. При процесуално-следствените действия в багажника на колата са открити голям пакет и няколко по-малки разфасовки със съмнително съдържание.

Иззетото вещество било предадено за експертиза, при която е установено, че става дума за кокаин с общо тегло 1026 грама на стойност 48 хил. евро.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжната прокуратура в Пловдив днес 22-годишният пловдивчанин е бил привлечен като обвиняем и приведен в ареста за 72 часа.