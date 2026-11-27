Последното от четирите обществени обсъждания на инвестиционното намерение за проучване и добив на природен газ в находище „Спасово" ще се проведе в събота в залата на общината в Ген. Тошево от 11 ч. Същия ден земеделски производители от общината подготвят протест с тежка техника срещу намерението за добив на газ и за защита на земеделските земи и водните ресурси.

„Очаква се да излязат между 50 и 100 машини. Събирането на земеделската техника ще започне в 9 часа в района на ЖП гарата, а след това машините и земеделците ще се наредят пред сградата на общината", каза Коста Костов, председател на Асоциацията на българските зърнопроизводители – 2006 . Решението е взето на заседание на управителния съвет на асоциацията, каза още Костов. „Имаме подкрепа и от Националната асоциация на зърнопроизводителите. Земеделският бранш в област Добрич е против такива инвестиционни намерения", добави той. „Ако има държава, тя може да спре такива намерения", категоричен е Костов.

Инвестиционното предложение на „Регионална газова компания" ЕАД предвижда разработване на находището в четири участъка – „Рогозина", „Чернооково", „Калина" и „Рогозина изток". Земеделските производители изразяват опасения от възможно въздействие върху плодородните почви и подземните води.

Общинският съвет в Тервел прие на заседанието си тази седмица декларация в подкрепа на жителите на община Генерал Тошево срещу инвестиционното предложение за проучване и добив на природен газ в находище „Спасово", в блок „Добрич". Документът бе внесен от кмета на Тервел инж. Симеон Симеонов и одобрен от съветниците.В декларацията община Тервел изразява категоричната си подкрепа за позицията на жителите на Генерал Тошево и настоява инвестиционното предложение да бъде отхвърлено от компетентните органи, преди да се стигне до етап на реализация.

Според документа, развитието на Добруджа е неразривно свързано със съхраняването на дълбоките подземни водоносни слоеве, които осигуряват вода за питейни и битови нужди, както и за местния бизнес. Затова всяка дейност, която може да повлияе върху чистотата на водите, почвите и околната среда, трябва да бъде подложена на задълбочена и научно обоснована оценка. От община Тервел подчертават, че при проучването на инвестиционното намерение трябва да бъдат изследвани всички възможни въздействия върху подземните и повърхностните води и здравето на хората, включително натрупването на токсични вещества в дългосрочен план.

В сряда на заседанието си Общинският съвет на община Добричка също прие декларация в подкрепа на жителите на Генерал Тошево. Тя бе предложена от кмета на общината Соня Георгиева.