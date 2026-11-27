В рамките на изминалия ден са установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 9 , 6 са отказали тестване, съобщиха от МВР.

113 640 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 20-26 ноември 2026 г. Извършен е контрол на 130 056 водачи и пътници. Съставени са 32 949 фиша и 2601 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 151 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. от тях 77 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила,74 - с над 1,2 на 1000, а 17 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 47 водачи, 33 са отказали да бъдат тествани.

17 841 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 424 водачи и пътници. Съставени са 5122 фиша и 446 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.