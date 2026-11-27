От Париж обещали безкомпромисни мерки срещу насилниците

Вътрешният министър Иван Демерджиев все още не е разговарял с френския си колега във връзка с мелето, съпроводило мача между "Олимпик" Марсилия и "Левски София. Това обяви самият той в парламентарните кулоари малко преди днешния парламентарен контрол.

"Предадох това, което имах му казвам, а то е, че тази проява е недопустима и че очаквам категорични мерки от страна на френската полиция и на ръководството на френската полиция. Впрочем, неговата позиция, поне доколкото ми беше предадена, е че ще бъдат взети категорични и безкомпромисни мерки", каза МВР министърът. Демерджиев е разбрал, че френският му колега свикал своите служители, за да обсъдят случая.

"През дирекция "Международно оперативно сътрудничество" сме изискали цялата информация по случая и такава постъпва периодично при нас", увери той. Българският ѝ задграничен представител в Париж е заминал за мястото на инцидента, за да е в пряк контакт с полицейските служби.