МВР проверява влизал ли е патрулът в апартамента

Три оплаквания за шум е имало за партито, на което трима ученици блудстваха с непълнолетна, преди там да отиде екип на полицията. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в парламента в отговор на въпрос на Анна Бодакова.

Първият сигнал бил на 1 ноември в 0,57 часа и постъпил на спешния тел. 112. Тогава и четирите патрула били заети. Самият сигнал пък бил за шум, затова и операторите насочили екипите към други произшествия. Последвали нови 2 сигнала, преди в 3,06 часа да отиде патрул. Самите полицаи разказали, че останали на входната врата. Там им отворили момче и момиче. Нямало нито шум, нито други индикации за нарушаване на обществения ред, посочи Демерджиев.

Министърът е поискал проверка имало ли е възможност друг патрул да отиде по-рано. Демерджиев иска да се изясни влизали ли са полицаите в апартамента, както твърдят младежите от партито или са останали до входа. Освен това част от децата твърдят, че в екипа били повече от двама полицаи. Шефът на СДВР Николай Пелтеков също е разпоредил проверка на действията на патрула.

В СДВР разбрали за блудствата на 16 ноември. Тогава се самосезирали, след като видели клиповете в интернет. На 20 ноември тримата младежи, които насилили момичето, са задържани, а разследването е поето от следствието. Причината - те са непълнолетни.

При последвалото разследване от телефоните на момчетата се откриват данни за още 3 престъпления - блудство с друго непълнолетно момиче, заснето порно с девойка на 16 години, както и хулиганство. Затова още двама души са задържани. Техните мерки за неотклонение започват в Софийския районен съд в 15,30 часа.

В момента тече акция, при която се проверява дали има деца по дискотеки, съобщи още вътрешният министър.