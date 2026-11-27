Майка и син, бивши лекари в Държавната психиатрична болница в Кърджали, са разследвани за фиктивно настаняване на пациенти с цел получаване на ТЕЛК решения или избягване на наказателно преследване. При операция на Икономическа полиция е задържан 33-годишният лекар, а майка му в момента е извън страната. Това съобщи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" в ОДМВР-Кърджали Радослав Узунов.

До момента полицаите са установили 37 души, хоспитализирани от двамата медици, като съмненията са, че голяма част от тях изобщо не са лежали в болницата, а са били приемани и изписвани само по документи. Повечето от пациентите са с двойно гражданство и живеят постоянно в Турция. Според разследващите те са пристигали в България, по документи са били настанявани за 3-4 дни в психиатрията, след което са напускали страната. Предполага се, че издадените им епикризи е трябвало впоследствие да послужат за получаване на по-висок процент на инвалидност при освидетелстване от ТЕЛК. Трима или четирима от пациентите са имали стари решения на ТЕЛК, чийто срок е изтекъл.

Сред 37-те хоспитализирани има и трима или четирима души, за които в полицията има материали за престъпления, свързани с наркотици и шофиране след употреба на алкохол или дрога.

„Предполагаме, че са настанени с идеята да избегнат едно наказателно преследване", обясни Радослав Узунов.

Двамата лекари не работят в психиатричната болница от около половин година. Нередностите са били установени при вътрешна проверка в здравното заведение, след която единият от медиците е бил уволнен дисциплинарно, а другият е напуснал.

Според събраните от полицията материали 33-годишният лекар е оформял епикризи, медицински становища и документи за приемане и изписване на пациенти, без да има право на това. Медикът е отказал да даде писмени обяснения пред разследващите. Предстои прокуратурата да прецени дали да му бъде повдигнато обвинение.

При полицейската операция е иззета медицинска документация, снети са обяснения от медици и пациенти. Проверката е за документни престъпления, като на този етап не се разследва ощетяване на бюджета на Здравната каса. Работата по случая продължават служители на Икономическа и Криминална полиция.