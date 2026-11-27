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Нямам такива амбиции и желания за такъв вариант.

С тези думи вътрешният министър Иван Демерджиев отхвърли слуховете, че той ще е кандидат за главен прокурор. Такива теории се въртят в публичното пространство и дори имаше твърдения, че евентуалната му номинация за поста е причината "Прогресивна България" да подкрепи кандидатите на ПП-ДБ за Висшия съдебен съвет.

Министърът коментира и казуса със задържаните в Хасково на общински съветници общински от ГЕРБ.

"Това е акция на Европейската прокуратура. По тази акция главна дирекция борба с организираната престъпност действа под ръководството на Европейската прокуратура. Всички задържани е оказано да бъдат задържани от страна на Европейската прокуратура. Цялостното разследване го води го води Европейската прокуратура. Ние, в случая изпълняваме и им съдействаме. Правим го в пълна степен", увери министърът.