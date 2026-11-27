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За по-малко от денонощие криминалисти от РУ – Пазарджик установиха и задържаха автор на палеж на лек автомобил.

Сигнал за случилото се бил получен снощи около 22:30 ч. в полицейското управление на областния град, съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Незабавно към мястото са насочени противопожарен екип от РСПБЗН – Пазарджик и автопатрули на местното полицейско управление. Когато екипите пристигнали на терен установили, че неизвестен е запалил с помощта на картонени и хартиени изрезки паркиран на улица в областния град лек автомобил „БМВ".

Возилото е собственост на 36-годишна пазарджиклийка. Благодарение на бързата и адекватна реакция на съпруга на собственичката и на негови съседи горящото возило е било изтеглено на безопасно място.

В противен случай е имало пряка опасност за разпространение на пожара в жилищния блок. Допълнителни рискове за живеещите наоколо криели и намиращите се в непосредствена близост до возилото електрическо и разпределително табло за битова газ.

На мястото е извършен щателен оглед от дежурна група на РУ – Пазарджик. С разследването се заели екипи на сектор „Криминална полиция" към районното управление.

Не след дълго в резултат на предприетите действия станало ясно, че автор на престъплението е 71-годишен пазарджиклия. Мъжът е стар познайник на органите на реда, има множество криминални регистрации, осъждан е, в това число с „лишаване от свобода".

Няма постоянно жилище и обитава различни места по улиците на областния град. Той е задържан за срок от 24 часа в ареста на РУ – Пазарджик.

По случая се води досъдебно производство под надзора на прокурор от Районната прокуратура в Пазарджик. Действията по документиране на дръзкото престъпление продължават.