Прогнозата за събота е дъжд, а в неделя мокър сняг. В понеделник температурата ще падне под нулата, което създава предпоставка за заледяване

Заради очакваното влошаване на метеорологичните условия община Пловдив призовава гражданите да не паркират автомобилите си под дървета, тъй като силният дъжд и мокрият сняг могат да доведат до падане на клони и създаване на опасни ситуации. И допълват жителите и гостите на града да бъдат внимателни през предстоящия уикенд. За събота прогнозата е за дъжд, а в неделя се очаква мокър сняг. Издадени са и предупреждения с кодове за опасно време.

Екипи на общинското предприятие "Чистота" и "Градини и паркове" ще бъдат в готовност да реагират при необходимост. От "Градини и паркове" ще дежурят три екипа, като при усложняване на обстановката ще бъде мобилизиран и целият наличен състав на предприятието. "Чистота" също организира дежурства, в които ще участват организатори и контрольори, шест машини за разпръскване на сол, както и още осем машини на фирмата подизпълнител, които при необходимост ще обработват пътните настилки срещу заледяване.

В ранните часове на понеделник, 30 ноември, се очаква температурите да паднат под нулата. При все още мокри пътни настилки това създава предпоставки за заледяване. В тази връзка призоваваме водачите да се движат с по-ниска и съобразена с пътните условия скорост, да спазват необходимата дистанция и да шофират с повишено внимание.