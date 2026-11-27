Започват да готвят план и за възстановяването на Симеоновския лифт, който бе спрян преди 3 г.

След като взе мерки за изграждане на нова въжена линия от Княжево до Копитото и за модернизация на скивлека „Заека" („Алеко 1"), Столична община продължава с други 2 емблематични за софиянци съоръжения - Симеоновския и Драгалевския лифт, съобщават от пресцентъра на общината. От години те са част предимно от спомените на гражданите, а не от активния живот на планината.

Експертите от "Градско планиране и развитие" подготвиха задания за изработване на специализирани подробни устройствени планове (ПУП) за въжените линии „Симеоново – Алеко" и „Драгалевци – Голи връх". На 26 ноември проектите бяха внесени от зам.-кмета Любомир Георгиев в Столичния общински съвет за одобрение и разрешение за изработването на ПУП. На 12 ноември общината пък внесе заданията и в РИОСВ за оценка за необходимостта от екологична оценка.

И двете съоръжения са част от инфраструктурата, приватизирана през 2007 г. от дружеството „Витоша ски". Със сегашните си действия Столична община изпълнява своята част от необходимите стъпки за възстановяването на лифтовете: създаване на устройствена основа за тяхната модернизация в рамките на съществуващите трасета, определяне на необходимите сервитути и осигуряване на възможност за изграждане на съвременни лифтови съоръжения и станции.

Двете задания са разработени в рамките на стратегическия проект на Столична община „Визия за Витоша" и в изпълнение на приетата „Пътна карта за възстановяване на лифтовете в природен парк „Витоша".

Симеоновският лифт - над 6 км трасе и четири станции

Симеоновският лифт, който бе последната функционираща въжена линия, свързваща София с високата част на Витоша, не работи от есента на 2023 г. През май 2024 г. собственикът обяви, че съоръжението няма да бъде възстановено в досегашния му вид. Сред посочените причини са амортизацията и липсата на резервни части. След това „Витоша ски" представи намерения за подмяна на съоръжението, обвързани с искания за промени в нормативната уредба.

Разработеното от Столична община задание за въжената линия „Симеоново – Алеко" предвижда модерна кабинкова линия с обща дължина 6094 метра и капацитет между 600 и 900 души на час.

Предвидени са 4 лифтови станции – долна, две междинни и горна. В обхвата на трасето попадат 92 поземлени имота с различна собственост, разположени на територията на районите „Витоша" и „Панчарево".

Специализираният подробен устройствен план ще създаде условия за учредяване на необходимия сервитут, изграждане на лифтовите станции и осигуряване на съпътстващата техническа инфраструктура.

Драгалевският лифт – след осем години прекъсване, възможност за модерна кабинкова линия

Драгалевският лифт не работи от ноември 2018 г. Той остава извън експлоатация, въпреки че със съдебно решение от 2023 г. бе дадена възможност за неговия ремонт/ Освен това през 2024 г. за целта бе издадено и разрешение, съобщи тогава ръководството на природния парк.

Заданието на Столична община за въжената линия „Драгалевци – Голи връх" предвижда замяната на старото седалково съоръжение с модерна кабинкова линия с обща дължина 3416 метра и капацитет между 600 и 900 души на час.

Предвидени са 3 станции – долна, междинна и горна. В териториалния обхват на разработката попадат 16 поземлени имота, от които 15 са публична държавна собственост и един – публична общинска собственост. Модернизацията на съоръжението в рамките на съществуващото трасе цели да възстанови една от ключовите връзки между града и високата част на Витоша.

4 лифтови съоръжения – част от единна стратегия за Витоша

През юли тази година Столичният общински съвет даде зелена светлина за изработването на специализирани устройствени планове за нова въжена линия от Княжево до Копитото, успоредна на старото трасе на Княжевския лифт, и модернизация на скивлека „Заека" („Алеко 1"), който се предвижда да бъде заменен със съвременен седалков лифт.

Успоредно с това през ноември Столичната община взе мерки за обезопасяването на стария Княжевски лифт и премахването на опасните елементи от съоръжението. С одобряването на заданията за Симеоновския и Драгалевския лифт общината продължава работата по възстановяването и модернизирането на лифтовата инфраструктура на Витоша.

Общият подход при планирането на съоръженията включва въвеждане на съвременни технологии, модернизиране на техническата инфраструктура, осигуряване на удобни връзки с градския транспорт и стриктно спазване на екологичните норми и режимите на защитените територии.

Връщането на Витоша на хората е един от ключовите ангажименти, които кметът Васил Терзиев пое в началото на мандата си. Действията по възстановяването на 4 лифтови съоръжения и координираната работа на звената на Столична община и СОС показват волята този процес да бъде доведен докрай, категорични са от общината.