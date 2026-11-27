Адвокатите им ще четат материалите по делото до 17 часа

До късно ще заседава Окръжният съд в Пловдив, който трябва да реши дали да освободи осемте мъже, задържани като организирана престъпна група за незаконни археологически разкопки. Съдия Иван Бонев даде на адвокатите време до 17 ч. да се запознаят с материалите по делото, след което ще започне заседанието по искането на прокуратурата за постоянен арест на бандата. Заради броя на задържаните и всичките им близки, дошли да ги подкрепят в съда, залата се препълни и се наложи магистратите да работят на отворена врата, докато част от присъстващите слушат от коридора.

Както "24 часа" вече писа, обвиняемите са на възраст между 39 и 55 г. Един от тях е полицай. Задържани са след операция на ГДБОП и дирекция "Вътрешна сигурност", проведена на 25 ноември с Пловдив, Карлово и София.

Според прокуратурата Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеб Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Марин Чернев, Митко Камбуров и Росен Мазмаджиев са търсили археологически обекти без разрешение. Всеки от тях имал определена роля в групата - едни проучвали и осигурявали информация за терени с археологически находки, други са извършвали разкопките на място, трети се свързали с колекционери с цел продажба на намерените културни ценности. Разкопките са били извършване на различни места на територията на Пловдивска област.

При проведените претърсвания и изземвания на различни адреси са били открити и иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, близо 70 000 евро в брой, 30 златни накити, 15 металотърсача и друга техника.