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Националната изложба на България за птици и дребни домашни животни беше открита в Шумен с участието на изложители от страната и редица европейски държави, както и представители на международни организации.

На официалното откриване пред зала „Арена Шумен“ присъства кметът на община Шумен проф. Христо Христов, който приветства организаторите и участниците.

„Днес имам удоволствието отново да ви приветствам в Шумен с още по-силно международно участие и с представители на водещи европейски организации в областта на гълъбовъдството и развъдната дейност“, каза той.

Кметът посочи, че в Шуменския регион се развъждат породи гълъби с повече от 300-годишна история. Заслугата за тяхното съхраняване принадлежи на поколения шуменски гълъбовъди, които с много труд, познания и постоянство са успели да запазят тази традиция.

„За мен като кмет е важно Шумен да бъде място за срещи на хора с различни интереси, професии и занимания, да привлича гости от страната и чужбина и да бъде разпознаваем със събития, които имат своята история и авторитет“, отбеляза проф. Христо Христов.

Той подчерта, че тази година организаторите са обърнали специално внимание и на децата, като са подготвили за тях много изненади. По думите му любовта към животните, грижата и отговорното отношение към природата са качества, които трябва да се възпитават от най-ранна възраст.

В знак на благодарност за съвместната работа и оказаната подкрепа кметът получи плакет от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България.

Сред официалните гости бяха президентът на Entente Européenne Hans-Jörg Opala, д-р Стоян Тодоров – председател на дружеството „Гълъб на мира“ и член на Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни, заместник-кметът по икономическо развитие на Община Шумен Николай Колев и представители на Българската агенция по безопасност на храните. На откриването присъстваха още участници в изложбата, деца, ученици, граждани и гости на града.

Символичното начало на изложбата беше поставено с пускането на три бели гълъба от най-старата българска порода „Тракийски бял люляк“.

Програмата продължи в зала „Арена Шумен“, където са представени около 2000 експоната – гълъби, папагали, зайци, кокошки и екзотични птици.

Националната изложба продължава до неделя, 29 ноември. Тази година организаторите са подготвили специални контактни зони с животни, гости от зоопарка в Бургас, образователни занимания за деца и множество изненади.

Специален акцент в програмата е представянето на новия комикс „Далия и тайната на Розовото перо“. Предвидени са също томболи с атрактивни награди, сред които папагал монах и зайче от породата Мини Рекс.

Националната изложба се организира от Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България със съдействието на Община Шумен.