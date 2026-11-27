С 240 млн. евро държавата подкрепя развитието на софийското метро. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който заедно с кмета на София Васил Терзиев и шефката на ЕК в България Йорданка Чобанова, постави началото на проект за градския транспорт на столицата.

Парите са част от програмата "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г. По проекта "Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община" са предвидени над 282 млн. евро. 240 млн. са за разширението на третата линия на метрото към бул. "Цариградско шосе", новата метростанция при жп гара "Обеля", продължаването на метрото към околовръстното на София в района на "Люлин", както и за доставката на нови метровлакове. Освен това ще бъдат доставени нови тролеи, електробуси и зарядна инфраструктура. Ще се инвестира в развитието на улици, булеварди и транспортни връзки.

„Щастлив съм, че като министър на регионалното развитие, но и в личен план, като редовен ползвател, и с подкрепата на правителството, успяхме да подпомогнем финансово развитието на столичното метро", заяви Шишков.

Благодарение на партньорството на България с ЕС и европейските фондове, се дава възможност за реализацията на едни от най-важните инфраструктурни обекти за София, какъвто е метрото, обяви регионалният министър. Той напомни, че още от 2012 г. като главен архитект на район „Триадица" работи за строителството на подземната железница и е сред хората, допринесли за изграждането на втория метродиаметър.

"Сега и като министър продължавам да помагам, осигурявайки европейски средства за развитието на метрото. Надявам се, че то ще продължи да расте, а няма да спре дотук. Важно е и в следващите програмни периоди да се осигуряват средства за София, за да имаме един истински съвременен европейски град с удобства, каквито са градският транспорт, чистотата на въздуха и създаването на по-добър комфорт. Софиянци го заслужаваме. Пожелавам на строителите да спазят сроковете, защото хората очакват като всеки инфраструктурен обект и този да бъде завършен бързо", каза още Шишков.

"Днес поставяме началото на една внушителна инвестиция за нашата столица. Това е реалната добавена стойност на кохезионната политика с конкретни резултати за по-чист въздух, за по-бързо достигане до училищата, до работните ни места, за повече велоалеи, за по-добър стандарт на живот и свързаност на кварталите. На прага сме на 20 г. членство на България в Европейския съюз и инвестиции като тази показват колко много може да се постигне, когато има обща визия, европейско финансиране и подкрепа от местните власти", каза Йорданка Чобанова.

Важно е добрите идеи да бъдат финансово подсигурени, категоричен бе кметът Васил Терзиев.

"Благодаря на всички, които защитиха проекта и които имат амбициозни планове какво и как трябва да бъде направено за развитието на градския транспорт в град София", заяви той. И изрази очакване проектите да бъдат факт до 1 година.