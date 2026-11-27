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Искаме справедливост! Не позволявайте случаят в Марсилия да бъде забравен!

За това призова Боги Жекова, която бе налагана от френски фенове на мача между "Марсилия" и "Левски". Тя бе защитена от Вико Младенов, който с цената на много удари върху себе си успя да предпази жената от по-тежки наранявания. Клиповете как той я защитава обиколиха световните медии и социалните мрежи.

Вико бе с окървавено лице след бруталния бой, а Боги призова институциите да си свършат работата.

Боги коментира ужасяващия инцидент пред "Евроком".

„Той застана върху мен и пое всички удари."

Боги и другите нападнати фенове са настанени във VIP сектора на стадиона.

Около 15-20 минути преди началото на мача напрежението започва да ескалира. Българите получават указания да се преместят към т.нар. клетка, но впоследствие са върнати обратно. Само минути по-късно нападателите достигат до тях.

„Тръгваме да ходим към клетката. Други стояха и ни връщат, казват, че няма как ние да отидем към клетката. В същото време, точно за две минути, ни нападат от агитката на Марсилия", разказва Боги.

По разказа на Боги срещу българите са използвани колани, остри предмети, бухалки и дървени пръти. Нападателите нанасят удари с ръце и факли, а пострадалите са обгазявани с димки и други вещества.

Именно в този момент се случва и сцената, която впоследствие обикаля социалните мрежи и предизвиква възмущение.

Мъжът до Боги застава върху нея, за да я предпази от нападателите. Той буквално покрива тялото ѝ със своето, поемайки ударите, предназначени и за двамата.

„Те успяха да ме ударят само няколко пъти. Всичко пое той", споделя тя.

„Мен също ме събличаха, джобове, якета, сутиени – всичко", разказва тя за проверките на входа.

На този фон за нея е необяснимо как нападателите са успели да достигнат до българските привърженици с подобни предмети.

„Те просто си направиха път, за да достигнат до нас по-бързо. Това беше очевидно", казва Боги.

Тя поставя под съмнение и реакцията на охраната, като посочва, че според видяното на видеозаписите служители са наблюдавали случващото се, без да предотвратят побоя.

„Доктори от 3 часа през нощта са идвали при нас да ни прегледат. Само носят храна и дотам", споделя Боги.

По думите ѝ българите са посъветвани да не напускат болницата, тъй като в Марсилия все още има привърженици на местната агитка и ситуацията остава опасна.

„От консулството нямаме съдействие"

Оттам се свързали с нея, но разговорът е бил основно за събиране на информация – как са стигнали до болницата и какво се е случило. Според нея реална помощ и съдействие не са получили.

Личните вещи, документите, дрехите и парите си успяват да вземат благодарение на свой роднина, който също е бил на мача.

„Изпуснахме си полетите, няма как да се приберем, не знаем какво ще се случи оттук нататък", казва Боги.

Най-тежко за нея е притеснението на близките им в България.

„Семействата ни, децата ни, всички много са притеснени. Трябва по някакъв начин да ни съдействат да се приберем в България, най-малкото, което е, и да се обърне от доктори внимание", призовава тя.

От Министерството на външните работи отговориха за "Евроком", че са в постоянен контакт с потърпевшите и ще съдействат за всичко необходимо.

Българското външно министерство реагира на нападенията в Марсилия, като изпрати дипломатическа нота до френските власти. В нея се отправя искане за цялостно изясняване на инцидентите и подвеждане на отговорните под съдебна отговорност, се посочва в официалното съобщения.

Тя призова за справедливост и във фейсбук:

"ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ! НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ СЛУЧАЯТ В МАРСИЛИЯ ДА БЪДЕ ЗАБРАВЕН!

Това, което се случи на стадион „Велодром" в Марсилия, не е футбол! Това е насилие, което остави хора ранени, пострадали и с тежки последици за здравето им.

Бяхме нападнати от фенове на Марсилия. Имаше побой, агресия и сцени, които никой не трябва да преживява заради един футболен мач.

По информация за пострадалите има хора в изключително тежко състояние, включително с мозъчни кръвоизливи и сериозни хематоми.

Зад всяка новина стоят истински хора, семейства, близки и съдби. Това не са просто футболни фенове. Това са човешки животи!

Не искаме мълчание. Не искаме случаят да бъде потулен. Искаме истината да излезе наяве!

Настояваме за:

* Пълно и прозрачно разследване на нападението.

* Установяване на всички виновни.

* Отговорност от страна на организаторите и компетентните институции.

* Справедливост за всички пострадали."

Вико Младенов, защитил дамата, също коментира случилото се . "Не бият жената, а мен. Аз съм зад нея и съм я прегърнал, за жалост паднах по едно време и успяха да я ударят няколко пъти".