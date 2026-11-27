Съвместни европейски проекти, развитие на риболовния туризъм, опазване на река Дунав и нови възможности за местния бизнес са заложени в споразумението за сътрудничество, сключено днес между Местната инициативна рибарска група (МИРГ) Русе – Иваново – Борово и Местната инициативна рибарска група – Гюргево, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Документът беше подписан от кмета на община Русе Пенчо Милков в качеството му на председател на Управителния съвет на МИРГ Русе – Иваново – Борово и Чоака Йонуц, председател на МИРГ Гюргево. На срещата присъстваха заместник-кметът на община Гюргево Йонел Мускалу, управителят на МИРГ Гюргево Йоана Сорика, заместник-кметът на община Русе Златомира Стефанова, заместник-кметът на община Борово Валерия Борисова, заместник-кметът на община Иваново Пламен Дончев и изпълнителният директор на МИРГ Русе – Иваново – Борово Магдалина Илиева.

Целта на партньорството е да подпомогне развитието на трансграничния рибарски регион по поречието на Дунав чрез съвместни инициативи, обмен на опит и привличане на европейско финансиране.

Двете местни инициативни рибарски групи ще работят в четири основни направления. Първото е развитието на синята икономика чрез въвеждане на иновации в рибарството и аквакултурите и разнообразяване на местната икономика. Самостоятелно направление е трансграничният обмен на добри практики, експертиза и ноу-хау. Специално внимание се отделя на опазването на дунавските водни екосистеми, зеления преход и адаптацията към климатичните промени. Последното направление обхваща развитието на туризма, популяризирането на културното наследство и подобряването на крайбрежната инфраструктура с цел привличане на повече посетители в региона.

Споразумението предвижда двете организации да разработват съвместни проекти и да кандидатстват за финансиране по национални и европейски програми, включително Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A Румъния – България.

Партньорството включва още организиране на общи фестивали, изложения, обучения, информационни събития и работни срещи, както и обмен на данни за потребностите на местните общности от двете страни на Дунав.